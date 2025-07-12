健康網》新店火災濃煙直竄 國健署教戰空污自我保護法

新店鐵皮工廠起火，濃煙衝天。新北市政府環保局指出，請鄰近民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗通風，外出務必配戴口罩。（記者鄭景議翻攝）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市碧潭高爾夫球場旁一處鐵皮工廠於深夜發生大火，今日晚間9點起火，新北市政府消防局表示，火勢已於晚間9時45分控制，無人員受困。不過，由於現場濃煙直竄，提醒鄰近區域民眾應緊閉門窗，外出建議配戴口罩。

新北市政府環保局指出，經模擬分析，主要可能影響範圍為新北市新店區、台北市文山區。另依微感測器動態分析，亦可能波及中和區、永和區及板橋區等地，請鄰近民眾緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗通風，外出務必配戴口罩。

請繼續往下閱讀...

國民健康署針對空氣品質不良情形，提供民眾以下自我保護2策略：

● 建議外出時可配戴口罩，從戶外進入室內後，記得洗手、洗臉並清潔鼻腔，同時適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露（配戴口罩時應儘量與臉部密合）。

● 應減少在戶外活動時間；尤其是老年人、兒童及慢性呼吸道疾病患者更應注意。

日前台南KSS工廠也是夜半大火，因火場有一堆電線、PVC塑膠線材，這種材質燃燒起來易產生戴奧辛，是屬於世界衛生組織列為一級致癌物。因此，只要是火災發生，勿衝去現場觀火，最好待在家裡緊閉門窗，甚至室內有空氣清淨機的都要開起來，出門也最好戴N95口罩，若有吸吸道敏感的民眾，發生胸悶、咳嗽加劇，儘快就醫！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法