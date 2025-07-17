自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》尿不乾淨、硬不起來 醫：恐是攝護腺肥大

2025/07/17 21:38

醫師表示，一旦確診為攝護腺肥大，多數可透過吃藥控制，找回原有生活品質，避免拖延導致病情延誤需透過手術才能治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，一旦確診為攝護腺肥大，多數可透過吃藥控制，找回原有生活品質，避免拖延導致病情延誤需透過手術才能治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜頻頻夜尿總是尿不乾淨、每到關鍵時刻總是硬不起來，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，別讓攝護腺肥大拖累你的生活，一旦確診為攝護腺肥大，多數可透過吃藥控制，找回原有生活品質，避免拖延導致病情延誤需透過手術才能治療。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，研究發現，攝護腺肥大與勃起功能障礙之間存在顯著正相關；而改善攝護腺肥大症狀可間接改善性功能。另外，據國外研究，62%攝護腺肥大患者同時有勃起功能障礙，而攝護腺肥大者出現勃起功能障礙機率是一般人的2.9倍，共病比例高。

陳鈺昕說，攝護腺肥大是男性自然老化的現象，正常的攝護腺約20克，類似核桃大小，隨著年紀增加可能會變大到超過200克，像桃子一樣大，而一旦因變大擠壓到尿道，就會造成排尿困難，連帶影響膀胱儲存量不足造成頻尿、急尿等泌尿問題。

攝護腺肥大對性功能的影響

●間接影響：由攝護腺肥大引起的夜尿、頻尿等問題，影響睡眠及生活品質，導致性慾下降。

●心理影響：因長期感到壓力，在焦慮、憂鬱的情緒下連帶影響行房表現。

●藥物影響：通常治療攝護腺肥大藥物，部分患者服用後會有勃起障礙。

誰容易罹患攝護腺肥大

●50歲以上男性，年齡越大風險越大。

●家族曾有罹患攝護腺肥大病史的男性。

●肥胖或喜愛高脂肪、高膽固醇飲食者。

●久坐不動、沒有規律運動習慣者。

如何改善攝護腺肥大與性功能

●及早就醫：尋求專業醫師診斷與治療，及早發現、及早治療，可改善症狀並預防併發症發生。

●規律運動：適度運動有助於改善全身循環，增加骨盆底肌肉力量。

●健康飲食：飲食均衡，避免刺激性、高脂肪、高膽固醇食物，有助血管健康。

●調整生活習慣：避免過度勞累、熬夜、抽菸、飲酒等。

●與伴侶溝通：尋求伴侶的理解，有助降低心理壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中