健康網》尿不乾淨、硬不起來 醫：恐是攝護腺肥大

醫師表示，一旦確診為攝護腺肥大，多數可透過吃藥控制，找回原有生活品質，避免拖延導致病情延誤需透過手術才能治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半夜頻頻夜尿總是尿不乾淨、每到關鍵時刻總是硬不起來，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，別讓攝護腺肥大拖累你的生活，一旦確診為攝護腺肥大，多數可透過吃藥控制，找回原有生活品質，避免拖延導致病情延誤需透過手術才能治療。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，研究發現，攝護腺肥大與勃起功能障礙之間存在顯著正相關；而改善攝護腺肥大症狀可間接改善性功能。另外，據國外研究，62%攝護腺肥大患者同時有勃起功能障礙，而攝護腺肥大者出現勃起功能障礙機率是一般人的2.9倍，共病比例高。

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陳鈺昕說，攝護腺肥大是男性自然老化的現象，正常的攝護腺約20克，類似核桃大小，隨著年紀增加可能會變大到超過200克，像桃子一樣大，而一旦因變大擠壓到尿道，就會造成排尿困難，連帶影響膀胱儲存量不足造成頻尿、急尿等泌尿問題。

攝護腺肥大對性功能的影響

●間接影響：由攝護腺肥大引起的夜尿、頻尿等問題，影響睡眠及生活品質，導致性慾下降。

●心理影響：因長期感到壓力，在焦慮、憂鬱的情緒下連帶影響行房表現。

●藥物影響：通常治療攝護腺肥大藥物，部分患者服用後會有勃起障礙。

誰容易罹患攝護腺肥大

●50歲以上男性，年齡越大風險越大。

●家族曾有罹患攝護腺肥大病史的男性。

●肥胖或喜愛高脂肪、高膽固醇飲食者。

●久坐不動、沒有規律運動習慣者。

如何改善攝護腺肥大與性功能

●及早就醫：尋求專業醫師診斷與治療，及早發現、及早治療，可改善症狀並預防併發症發生。

●規律運動：適度運動有助於改善全身循環，增加骨盆底肌肉力量。

●健康飲食：飲食均衡，避免刺激性、高脂肪、高膽固醇食物，有助血管健康。

●調整生活習慣：避免過度勞累、熬夜、抽菸、飲酒等。

●與伴侶溝通：尋求伴侶的理解，有助降低心理壓力。

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