健康網》「私密處感染」不再來 中醫談病機

中醫提醒，若私密處感染反覆發生，演變為虛實夾雜。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性苦於私密處感染，總是整天不適又難以啟齒。中醫師黃懷儒說明，私密處感染屬於「陰癢」範疇，與4項病因有關。若經常發生私密處感染，時間一久將導致病情複雜；建議一有症狀就盡快就醫，避免羞於開口。

黃懷儒在粉絲專頁「雲鼎中醫診所」說明，私密處感染在中醫屬於「帶下病」或「陰癢」的範疇，病因主要與「濕熱下注」、「脾虛濕盛」、「肝鬱化火」以及「腎虛失養」有關。一般來說，反覆感染的患者久而久之會演變成虛實夾雜，進而導致病情複雜，建議一有症狀就趕緊就醫。

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針對私密處感染，黃懷儒說明中醫常見的病因與病機：

1. 濕熱下注：濕熱邪氣入侵或因飲食不節（如愛吃辛辣炸烤、油膩之食物）導致濕熱內生，濕熱下注於下焦。症狀常見私密處灼熱搔癢，分泌物增多且呈現黃綠色夾雜，同時帶有異味。

2. 脾虛濕盛：脾氣虛弱無法運化水濕，導致濕邪停留於下焦，容易形成慢性或反覆感染。症狀常見分泌物白多而稀，但氣味不重，同時可能伴有疲倦無力、容易腹脹不適等症狀。

3. 肝鬱化火：情志不暢、肝氣鬱結，進一步化火生熱，導致熱邪下注，引發私密處感染。症狀常見私密處瘙癢刺痛，分泌物增多，同時伴有情緒煩躁、易怒等症狀。

4. 腎虛失養：久病或體質虛弱，導致腎氣不足，造成病情反覆，綿延不絕難以根治。症狀常見私密處乾癢，但有時又會出現白色或赤白色且清稀的分泌物，同時可能伴有腰膝酸軟、畏寒等症狀。

黃懷儒提醒，日常照護也是很重要的一環。

1. 飲食調理：避免辛辣、油膩、甜食等助濕生熱食物。

2. 個人衛生：保持私密處清潔乾燥，避免久穿濕內褲或緊身衣物，且盡量選擇透氣、吸濕的純棉內衣褲。

3. 心情調適：保持心情舒暢，維持情緒穩定。

4. 生活習慣：規律作息以增強免疫力，減少感染的機會。

中醫治療私密處感染注重整體調理，因人因症辨證論治，不僅治療症狀同時改善體質，預防反覆發作。

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