健康網》呷丁香魚好時機 酥炸料理好涮嘴

漁業署分享酥炸丁香鱼作法，搭配自己調製的胡椒鹽，拌蔥、蒜、辣椒上桌，吃過就讓人難以忘懷；示意圖。（圖取自photo AC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「丁香魚」的日本銀帶鯡，雖然丁香魚不像一般大魚有飽滿的魚肉，但獨特的香味與細軟的魚骨，可以做成各種前菜料理，讓人一口接著一口食用，農業部漁業署在臉書發文分享酥炸丁香鱼作法，搭配自己調製的胡椒鹽，拌蔥、蒜、辣椒上桌，吃過就讓人難以忘懷。

漁業署指出，丁香鱼主要產於澎湖，本身就是體型小的魚種，每年4-9月產季開始，漁民天未亮就會到海上，利用燈火引誘捕撈，新鮮漁獲物一捕撈上船就會以碎冰覆蓋或鹽水永燙的方式保鮮，直到上岸後將丁香魚以生鮮、急速冷凍或日光乾燥等方式販售到市場，加工好的丁香魚可以烹調為味噌湯、干貝醬、辣椒炒小魚乾等料理，鹹香的滋味讓人食指大動。

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酥炸丁香魚

材料：丁香魚200克、蒜頭3顆、辣椒1根、蔥1支。

調味料：胡椒粉：鹽：味精比例為3：2：1、玉米粉30克。

作法：

1.丁香魚清洗瀝乾，並把蒜頭切碎、蔥切蔥珠、辣椒剁碎備用。

2.瀝乾的丁香魚裹上玉米粉。

3.油鍋加熱至160度，放入丁香魚，油炸至水分蒸發，轉大火加熱至180度，將油逼出，炸至金黃色。將炸好的丁香魚放入平底鍋後開中火，放入蒜、辣椒及蔥珠拌炒，最後加入胡椒鹽拌炒均勻即可。

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