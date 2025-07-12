健康網》「菜鳥里長」撒手 生前暴瘦疑患憂鬱症

「菜鳥里長」嘉市資深特優里長蔡坤龍疑罹患憂鬱症離世，生前暴瘦又鬱鬱寡歡，令家人、友人極不捨。（擷取自《菜鳥里長》一書封面）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「菜鳥里長」嘉市資深特優里長蔡坤龍疑罹患憂鬱症離世，嘉義市長黃敏惠在臉書留言：「覺得悲傷，深感不捨！」據了解，近一年來，蔡坤龍的體重掉很多，常跟友人反應自己有嚴重失眠，而近日嘉義又逢風災，疑似成為壓垮他的最後一根稻草；黃敏惠也疾呼：「嘉義市里長們，懇請保重身體。」

從《模范棒棒堂》出道的敖犬（莊濠全）之愛妻也曾自曝自己因憂鬱症暴瘦剩下36.6公斤。憂鬱症患者若缺乏病識感，絕大多數都未尋求專業心理諮商及精神科就醫，往往陷入鬱悶之中無法自拔。

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根據《國際肥胖雜誌》於2025年發表的研究，探討中國45歲以上成年人BMI與憂鬱症狀的橫斷面與縱向關係，發現BMI分為：低體重（≤18.5 kg/m²）、健康體重（18.5～23.0 kg/m²）、超重（23.0～27.5 kg/m²）及肥胖（≥27.5 kg/m²），結果顯示，在1.3萬名參與者中，體重過輕者出現憂鬱症狀的風險更高，超重和肥胖的參與者出現憂鬱症狀的風險反而降低。此外，代謝症候群在BMI與憂鬱症狀關聯中的中介效應佔31.87%，在BMI與憂鬱症狀變化軌跡關聯中的中介效應佔50.60%。

當發現你身旁的人鬱鬱寡歡，體重一直下降時，可能是罹患憂鬱症的警訊，身為他的家人或朋友，也承擔不少他的痛苦，有時也會和他一樣有許多的挫折與無力感。

台灣憂鬱症防治協會引述《張老師出版社》摘錄自《當家人得了憂鬱症》一書，提供以下建議，有許多事是您能夠做的：

● 儘可能地學習：了解憂鬱症及抗憂鬱藥物與相關正確知識。

● 合理的期待：不給他過高的要求，給予合理的期待與鼓勵。

● 無條件的支持：無條件地支持，不要立即想到回報。

● 維持日常生活作息：自己的生活也要過下去，照顧他不是生活的全部。

● 分享你的感覺：適當時仍可分享自己的感覺，或找他人宣洩自己的情緒。

● 不要認為事情是針對你個人而來：有些無力與受挫，不要太個人化與自責。

● 尋求協助：鼓勵就醫，找尋適當的專業醫師，給予完整的處理。

● 一起合作：與患者一起合作，共同度過。

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