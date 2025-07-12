「狼醫查詢平台」進度 衛福部：最快8月開放查詢

針對「狼醫查詢平台」進度，衛福部醫事司司長劉越萍表示，查詢涉事醫事人員將整合進現有醫事人員查詢網站，不另建新平台。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕針對「狼醫查詢平台」進度，衛福部醫事司司長劉越萍今（12日）透露，目前資料來源以公開判決書為主，已發文司法院爭取自動串接，最慢7月23日前回覆，「就算不行，我們也會手動上傳」，預計最快8月開放查詢。

前台大婦產科醫師鄭文芳涉性侵潛逃，再度引發社會對「狼醫」問題高度關注。民間團體批評衛福部研議建置「狼醫查詢平台」一再跳票，立委也質疑政府消極。衛福部長邱泰源日前回應，未判決前依法須無罪推定，資訊揭露須有法源依據。

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邱也提到，為加速行政處理，衛福部已要求地方社會局接案後儘速移交衛生局，縮短懲戒流程，只要醫師涉不當行為或違反醫德，經認定即可移送懲戒。衛福部也與司法院召開兩次會議，討論資料揭露的合法方式，加快平台上線。

劉越萍表示，涉事醫事人員的查詢資料，將整合進現有的「醫事人員查詢」系統。她指出，判決書屬於公開資訊，因此不涉及個資問題，會先從這部分著手，但若僅為起訴，或僅由學校、醫院等認定性騷擾，尚未經司法判決，仍需與相關部會進一步釐清法源依據。

至於醫事人員若申請「退出查詢」，未來若涉案是否查不到？劉越萍說明，當初設計退出查詢機制，是因過去曾有護理人員因資料公開而遭跟騷，因此醫事人員可選擇不在查詢系統中顯示，不過民眾就醫時仍可透過醫院的職業登記資訊確認醫師是否合法執業，避免密醫問題，而這部分與是否涉案無關。

劉越萍強調，未來若醫事人員涉及性平相關案件並經司法判決，資料仍會被揭露，「就算之前申請退出平台，資料還是會出現在另一個資料庫裡，入口網站相同，但會導向不同的系統，照樣查得到。」最快8月開放查詢。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，「狼醫查詢平台」最快8月開放查詢。（記者邱芷柔攝）

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