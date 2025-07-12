健康網》風災後「豆芽菜」仍便宜！保存、煮法一次看

豆芽菜種植方式特殊，因此能維持售價穩定，不怕風災。（資料照、記者吳亮儀攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風釀成「七八水災」，影響中南部甚鉅，連帶影響菜價，不少消費者看到菜價都皺眉，菜販也只能苦笑；不過丹娜斯颱風才剛走，馬上又有颱風「百合」生成：氣象專家指出，輕颱百合近日將成型，可能影響台灣天氣。菜販廖炯程建議大眾購買售價穩定，被譽為「荷包最後防線」之豆芽菜，因為它在室內工廠培育耕作，受天氣影響較小。

廖炯程在臉書粉專表示，豆芽菜是不需要「下田」的蔬菜。它完全在室內的芽菜工廠培育，從發芽到可以採收只要5到7天，幾乎不受天氣干擾，所以每逢颱風天、自助餐便當店最先改單、最常備貨的就是它。而且價格多年來萬年不動，每斤十幾塊錢，穩穩守住我們最後的荷包防線。另外廖炯程也推薦下面5道料理法：

請繼續往下閱讀...

• 豆芽炒韭菜：香氣濃郁、快炒好搭檔

• 韓式涼拌豆芽：加蒜末、麻油、白醋，冰冰涼涼超開胃

• 豆芽味噌湯：一匙味噌＋一把豆芽，清爽又爽口

• 炒冬粉：豆芽是炒冬粉的靈魂配角

• 火鍋：火鍋加點豆芽，湯底吸飽豆香與高湯，經濟實惠又加分

農業部農糧署在粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，「芽菜」是種子發芽後的可食用階段。常見有黃豆芽、綠豆芽、豌豆芽、苜蓿芽，以及屬於根菜類的白蘿蔔芽。營養價值高，適合各種料理方式。挑選保存上，由於市售芽菜多以盒裝販售，選購時記得仔細觀察盒裝底部，確認芽菜完整，無水傷、腐爛及異味；並建議挑選葉片肥嫩莖粗大者佳。

買回家後以冷藏方式保存，並盡量於5日內食用完畢，食用前可以清水浸泡15分鐘後，再以流動清水清洗或漂洗5次。建議芽菜食用前應先經充分清洗或加熱，才能享受新鮮營養好滋味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法