北投國中女壘隊疑食物中毒 食藥署：較可能為過敏反應

衛生局採檢相關檢體。（北市衛生局提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市北投國中女子壘球隊集訓期間，傳出疑似食物中毒事件，17名學生中陸續有人出現發癢、嘴唇發麻、胸悶、腹痛、嘔吐等症狀，引發關注。衛福部食品藥物管理署今（11日）晚間表示，初步研判可能與過敏反應或細菌性食品中毒有關，目前症狀未擴大，也無新增個案。

食藥署食品組劉芳銘指出，從症狀來看，這起事件與典型的腹瀉型食物中毒不同，較像是過敏引起的反應，且目前病例都集中在壘球隊學生，未見擴散。他補充，從學生涉食內容研判，並未攝取海鮮，因此不像是海產變質所致，更可能是其他食材引發過敏，仍待進一步釐清。

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針對後續調查進度，劉芳銘表示，北市衛生局已採集部分食物檢體送驗，中央也會視地方需求提供支援。他強調，17位學生目前皆已返家休息，無重症、無新增個案，整體情況相對樂觀。

食藥署晚間發布新聞稿指出，事件發生後已會同北市衛生局展開調查，針對供膳內容、食材品項及症狀進行全面掌握。經臨床與毒物專家研判，目前仍以過敏反應或細菌性中毒為主。由於現場未留存剩餘食物，且無法取得嘔吐物、尿液等人體檢體，加上症狀未出現群聚擴散，暫不考慮為傳染性疾病。

食藥署也提醒，夏季高溫潮濕，食品保存風險增加，無論校園團膳或一般飲食，都應注意食材新鮮與衛生條件。若出現不適，應儘速就醫並主動提供飲食資訊，以利診斷與調查。食品業者則應確實落實GHP（食品良好衛生規範），強化清洗、加熱與冷藏管理，預防食品中毒事件發生。

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