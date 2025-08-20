健康網》早餐吃完容易餓？ 中醫：因為吃了這

不少人吃過早餐後容易覺得餓，中醫師王大元提出可能。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你今天早餐吃什麼？是火腿蛋還是台式飯糰呢？中醫師王大元表示，早上7到9時是胃經循行時刻，若能好好吃東西，能夠維持健康。同時不少人吃完早餐容易餓，是因為與升糖指數（GI值）有關。若能吃低GI食物，可延緩血糖升降速度，維持較長的飽足感。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」說明，常常有人會問，早餐到底要怎麼吃比較好呢？王大元表示，胃為水穀之海，每天的能量泉源都離不開腸胃的吸收消化，因此食物的選擇就變得非常重要。

王大元表示，早上7到9點是胃經循行最旺盛的時間，如果可以在此時好好地吃東西，勢必能事半功倍，每天早上你也充滿元氣了嗎？

為什麼吃完早餐很容易餓？這其實與升糖指數（GI值）有關，一般來說，高 GI 食物會讓血糖劇烈變化，因此短時間內就容易感覺飢餓，加上胰島素大量分泌而儲存脂肪，讓你的脂肪愈來愈多；低GI 食物就剛好相反，會讓血糖升降速度延緩，維持血糖濃度而有飽足感。

要如何選擇低GI食物來穩定血糖，讓腦部不受到劇烈的血糖波動而穩定運作呢？王大元建議，選擇高纖維的食物、加工程度低的食材或是直鏈澱粉等。早餐也可多補充富含色胺酸的食物（血清素的前驅物），來調節控制情緒波動的額葉與邊緣系統，像是雞胸肉、牛奶、雞蛋、燕麥、芝麻、堅果、鮭魚、和香蕉等，都富含色胺酸，可以穩定好情緒。「選擇正確的食物和用餐時間，你就可以過一個思緒清晰、活力滿滿的早晨。」

