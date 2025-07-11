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健康網》左撇子更具創造力？ 美研究推翻傳統印象

2025/07/11 21:19

專家認為，會有「左撇子比較有創造力」這種錯覺，是人們常犯且常被忽略的統計錯誤；情境照。（圖取自freepik）

專家認為，會有「左撇子比較有創造力」這種錯覺，是人們常犯且常被忽略的統計錯誤；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕文藝復興時期知名藝術家李奧納多．達文西、荷蘭畫家文森．梵谷、吉他之神吉米．罕醉克斯，他們除了在藝術上都成就不凡的「左撇子」，也是人們拿來支持「左撇子更具創造力」的說法，不過美國康乃爾大學心理學系研究發現，事實並非如此。心理學系和人類生態學院副教授，也是體驗與認知實驗室主任丹尼爾．卡薩桑託（音譯，Daniel Casasanto）認為，會有這樣的錯覺是人們常犯且常被忽略的統計錯誤，如果進行的多職業客觀調查，很明顯左撇子優勢就會消失。

卡薩桑託說，先前有研究發現，與用右手擠壓球或沒擠壓球相比，參與者用左手擠壓球後，在發散性思考任務中的表現更好。代表由右半球控制的運動活動激發了附近負責創造力的區域，若這套假設成立，左撇子在日常動作中便不斷刺激右腦，等於持續進行激發創意的實驗。但研究結果顯示，這樣的假設並不成立。

卡薩桑託進一步說明，為了驗證這個想法，將1900年以來發表的近1000篇相關科學論文分類，淘汰不適合的論文後，統合分析顯示，在3個最常見的實驗室測試中，慣用手與擴散性思考之間的聯繫並不顯著；如果真有的話，反倒是右撇子在某些測試中略有優勢。因此若是從文獻上來看，無法證實「左撇子比較具有創造力」的說法。

當研究團隊將調查範圍擴大到音樂家和藝術家領域外，重新分析了一項大型研究的數據，該研究是美國政府關於職業和慣用手資訊的調查，其數據涵蓋了770多個職業中近12000人，並根據各自所需的創造力進行排名。透過結合「原創性」和「歸納推理」的衡量標準，物理學家、數學家與美術家並列為最具創造力的職業，但是左撇子在些最需要創造力的職業中所佔比例很低。

論文第一作者、康乃爾大學心理學系博士生歐文．摩根（音譯， Owen Morgan）推測，人們會認為左撇子會有非凡的創造力，很有可能是因為左撇子很少見、有創意的天才也很少見，或許兩者之間可以互相解釋；又或許人們普遍認為創造天才與精神疾病有關，事實也證明，成為藝術家的左撇子罹患憂鬱症和精神分裂症的機率更高。

綜合百年資料與大規模職業調查，研究團隊指出，左撇子並不比右撇子更具創造力，這一迷思反映的是人類偏好稀有性與故事性，而非統計事實。

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