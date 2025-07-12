健康網》孫安佐表姊傳涉愛情詐騙 心理師談PUA危險

孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希。（圖取自林沐希IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾在資深藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐IG亮相過的孫安佐表姊，網紅「Ariel」林沐希驚傳捲入愛情詐騙。據報導，有網紅向粉絲宣稱出版寫真有業績壓力，要粉絲匯款，然對方匯款後就失聯，目前10人收押。諮商心理師陳家維表示，以「PUA」手法進行愛情詐騙常見3類說法，若自己出現「我想拯救她」的想法，很可能已經踏入陷阱。

維基百科說明，PUA全稱為「Pickup artist」，過去是男性用來「泡妞」，也就是接近、勾引愛慕的女性之方法；近年逐漸被扭曲成騙財、騙色，詐騙的手段。陳家維在臉書專頁「瑪那熊諮商心理師」發文指出，自己協助過幾位因「拯救心態」而受傷的個案。​這種愛情詐騙或PUA操控，往往遵循這類套路：

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​●示弱、賣慘、扮無辜、玩反差。

●用「需要你」來激起你的保護欲。

●讓你自願當騎士、當聖母、當拯救者。

​陳家維強調，當事人若覺得「我能幫她」、「我可以救他」，同時也會感受到自己的價值、存在感。比起對方的溫柔呢喃、甜蜜道謝，這才是使當事人掉入陷阱的核心原因。​但你是否曾想過，這份「成就感」是被刻意設計出來的？

陳家維提醒，「​你讓她感動，不代表她會對你心動。甚至那份感動也可能是演出來的。」若當事人在曖昧或約會中，常出現這些念頭：「我想拯救她」、「我要證明這世界上有好人」、「只有我能救她脫離苦海」，很可能已經踩進情場陷阱了！

陳家維提醒，真正的愛情，是兩人如隊友般並肩前行，而非總是一人拯救、一人等著被救。​更不是用奉獻與付出，期待「感動」換「心動」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（圖取自IG）

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