健康網》蔬食4大隱藏陷阱！ 營養師：缺「它」肌少、營養差

營養師說，蔬食餐點除了蛋白質較少，容易造成營養不足、肌肉流失外，澱粉類食材過多、油脂少等，也是隱藏的飲食陷阱。（圖取自何沂霖臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著環保與健康意識高漲，許多人開始選擇蔬食，覺得不僅有益身體，也助減重，但它真的比動物性飲食健康嗎？營養師何沂霖指出，其實蔬食餐點可能不如想像中健康，原因除了蛋白質較少，容易造成營養不足、肌肉流失外，餐盤中的澱粉類食材過多、油脂少，也容易造成碳水吃太多又容易餓，反而增加吃零食或點心的機會。

何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師 」發文表示，是否外食看到「蔬食便當」或者「蔬食餐點」，就會覺得特別健康？但事實並不然。蔬食餐點的好處是有多樣蔬菜選擇，可以增加纖維、維生素的攝取，但也有以下4大飲食陷阱須注意，才能讓餐點吃得更均衡。

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●蛋白質不足：可能只有少量豆腐、豆皮等食材具有蛋白質，飲食長期下來，身體容易營養不足，且易流失肌肉。

●澱粉過量：有時候除了一整盒白飯，也會有南瓜、玉米、地瓜、蓮藕等澱粉食材當配菜，若全部吃完，澱粉攝取易過多。

●油脂不足：大部分可能是水煮或者是生菜，容易缺乏油脂，進而恐導致便秘、荷爾蒙失調或者皮膚粗糙。

●不易飽足：因為油脂跟蛋白質不足，吃完會比較沒有飽足感或很快感到餓，也容易增加想額外吃點心的機會。

營養師指出，蔬食因為油脂、蛋白質不足，吃完會比較沒有飽足感，或是很快感到飢餓，也容易增加想額外吃點心的機會；情境照。（圖取自freepik）

此外，何沂霖曾於臉書專頁發文指出，至於吃素者也要注意，飲食容易不均衡，且易缺乏以下維生素：

●維生素B12：幾乎都是動物性食物才有，所以吃蛋奶素者可以從雞蛋、牛奶中攝取，若吃全素者，建議可以額外補充。

●Omega-3脂肪酸：堅果、亞麻籽油、奇亞籽。

●鐵：紅莧菜、紅鳳菜、黑芝麻、蛋黃都含有鐵，維生素C可以幫助鐵質吸收，餐後可以吃富含維生素Ｃ的水果。

●鋅：核桃、腰果、南瓜籽。

●鈣：牛奶、板豆腐、豆乾、黑芝麻、深綠色蔬菜。

●維生素D：蛋黃、乾香菇是含有維生素Ｄ的食物，曬太陽也可幫助維生素Ｄ生成。不過身體轉換效率、吸收、膚色都會有影響，所以也可考慮補充劑會更有幫助。

另，何沂霖補充，由於鐵、鋅、鈣都容易會被植物中的草酸、植酸降低吸收率，且植物性食物的吸收效率不如動物性佳，因此也可考慮額外補充。

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