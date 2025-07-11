健康網》懶人無水料理！ 營養師教一鍋到底「高麗菜豬肉」

營養師表示，想吃得健康一點，又不想大費周章，非常推薦這道無水料理「高麗菜豬肉」，不僅製作方便快速，配飯也美味又好吃。（圖取自陳冠蓉臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信許多人想下廚一展身手時，只要想到收拾殘局就頭痛，期望找到快速又能減少清洗碗盤的料理法，才不會煮完一頓飯累到沒胃口。營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享，想要煮出方便好料理，推薦近來喜歡烹調的無水料理「高麗菜豬肉」，只要一個鍋子，加入滿滿膳食纖維與豬肉，再配上糙米或黑米，一餐營養均衡又美味。

簡單煮免除鍋碗大清洗

想要自己在家煮飯，卻又懶得洗一堆鍋碗瓢盆，難道只能選泡麵？陳冠蓉表示，想吃得健康一點，但又不想大費周章，非常推薦個人最近發懶時，喜歡烹煮的一道簡單料理，只需預先用電子鍋浸泡糙米或黑米，設定晚餐前煮好，再加上主菜無水料理「高麗菜豬肉」，輕鬆美味又好吃。

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加碼搭泡菜補充益生菌

陳冠蓉說明，這道「高麗菜豬肉」料理的主角就是高麗菜、豬肉薄片，以下食材中，1-3項是必要搭配的，4-8項可隨個人喜好添加。此外，也可嘗試搭配泡菜一起吃，除了更美味，也能額外補充益生菌。

●準備食材：

1.高麗菜約1/3顆，洗淨後，用手隨意掰成塊。

2.薄切豬肉片1盒，約肉60g／人，可依個人食量、人數來抓份量。

3.蒜頭6-7瓣壓碎。

4.美白菇1包去蒂頭。

5.杏鮑菇2根，並切片備妥。

6.胡蘿蔔1/2根，洗淨並切絲。

7.紫色甜椒1小顆，洗淨並切絲。

8.綠色蔬菜1/2包，洗淨並切段。

9.橄欖油約2大匙。

10.調味料：醬油1大匙、味醂2大匙、黑胡椒粉、鹽巴適量。

營養師說，美白菇、胡蘿蔔絲、蒜頭等炒出香氣後先關火，再將豬肉片、高麗菜等其他食材平鋪在炒熟的菇類上，悶煮5-6分鐘略微拌炒即完成。（圖取自陳冠蓉臉書）

●做法：

1.取一個大鍋子，冷鍋倒油開火，將美白菇、杏鮑菇、胡蘿蔔絲、蒜頭一併倒入，下鍋炒出香氣。

2.步驟1食材炒出香氣後關火，將所有豬肉片平鋪在炒熟的菇類上面，均勻撒上白胡椒粉；再將高麗菜、甜椒、深綠色蔬菜依序疊在豬肉片上。

3.蓋上鍋蓋，開火悶煮5-6分鐘後再開蓋，用鍋鏟或長筷將所有食材拌炒均勻即完成。

陳冠蓉說，完成後添一碗熱騰騰的飯，盛裝一份「高麗菜豬肉」搭配，美味一餐就可輕鬆開動；如果大家還沒做過這道料理，不妨試作看看。

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