分科測驗登場》焦慮吃糖表現恐變差 考前神隊友菜單

營養師提醒，高糖食物會讓考試表現更差，並分享穩糖+抗焦慮點心組合；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大學入學分科測驗登場，中間休息時間或是用餐時，考生焦慮會想來點甜？營養師薛曉晶提醒「高糖食物會讓考試表現更差」，並分享穩糖+抗焦慮點心組合，才是真正的「考前神隊友」，考前可以咀嚼無糖口香糖，有助提升專注力與減少焦躁感，家長與其責備孩子「怎麼又想吃甜的」，不如提供一樣滿足，但更穩定的選擇。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，焦慮時渴望吃糖其實是大腦在求救！根據《Appetite》2012年研究指出，兒童在感受到壓力與負面情緒時，會增加對高糖高脂食物的渴望與攝取，是一種「情緒性進食」行為，是大腦試圖用食物中的糖與脂肪來獲得短暫的安全感與穩定。而《Pediatric Obesity》2021年研究也發現，青少年若感到孤單與壓力大，其含糖飲料渴望也會顯著提升，甚至透過甜食來填補心理缺口。

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薛曉晶說，甜食吃下肚的瞬間，血糖飆升會帶來短暫快感；但隨之而來的，是血糖急降，導致注意力不集中、記憶力模糊，甚至反向引發焦躁與煩燥。2023年《Food Quality and Preference》指出，具有「高食物渴望傾向」的青少年，飲食偏好多為高糖、高脂、不健康食物，這些食物與肥胖風險、情緒困擾、學習效率下降高度相關。

考前穩糖點心組合

●上午點心建議：補腦+抗焦+不嗜睡。

1.香蕉牛奶（木耳露）+堅果：含B6與鎂，能協助血清素合成，提升情緒穩定度。

2.糙米飯糰+無糖豆漿：低升糖碳水+植物蛋白，提供持久能量、不過度刺激血糖。

●下午點心建議：續航+放鬆+不刺激。

1.優格+黃金奇異果：益生菌+膳食纖維，有助腸腦軸調節、安撫神經反應。

2.歐姆蛋+烤地瓜：提供膽鹼+β-胡蘿蔔素，維持專注力與黃昏時段的認知能量。

●睡前1小時安定飲食建議：

1.溫豆漿+無鹽腰果／杏仁：豆漿富含B群與植物性蛋白，堅果含鎂與色胺酸，有助腦部穩定傳導。

2.烤地瓜+奇異果：地瓜提供緩慢釋放的碳水，奇異果富含維生素C與色胺酸前驅物質，有助於夜間血清素合成。

3.水煮蛋+香蕉：蛋黃富含膽鹼與維生素D，協助記憶鞏固；香蕉富鉀與色胺酸，可幫助大腦平靜。

薛曉晶表示，穩糖抗焦慮點心組合的設計重點在於口感滿足感+穩糖釋放+含神經營養素+，幫助孩子「吃得飽、情緒穩、腦袋不當機」，也提醒睡前要避免可樂、巧克力、茶類等含咖啡因食物，也不要過度飢餓，以免影響入睡品質。

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