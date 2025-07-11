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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

騎車自摔OHCA 消防員CPR奇蹟甦醒！送烤雞致謝

2025/07/11 14:47

陳姓婦人（左2）今天親赴和美消防分隊，獻花感謝消防員救她一命。（消防局提供）

陳姓婦人（左2）今天親赴和美消防分隊，獻花感謝消防員救她一命。（消防局提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮陳姓婦人在一次騎機車外送便當途中不慎自摔，當場呈現OHCA失去生命跡象，和美消防分隊高級救護技術員林建宏、陳唯軒及秀傳醫院協勤護理師前往搶救實施CPR，僅約1分鐘陳婦便恢復心跳，奇蹟甦醒恢復意識，並在10多天後康復出院。陳婦今天（11日）親赴和美分隊獻花，向2位救護人員道謝，她還自責隊上消防員當天因為她發生意外沒吃到便當而挨餓，特別準備美味的烤雞彌補大家。

6月9日中午彰化縣消防局接獲報案，和美鎮田東路發生1起機車事故，陳婦送便當途中不小心自摔，消防局立即派遣和美分隊高級救護技術員林建宏、陳唯軒及秀傳醫院協勤護理師前往搶救。救護人員抵達現場後發現，陳婦有頭部外傷更呈現OHCA（到院前心肺功能停止），情況危急。

林建宏立即實施CPR，僅約1分鐘陳婦便恢復心跳，沒想到在送醫途中陳婦再度呈現OHCA，立刻實施CPR、置入聲門上呼吸道裝置、注射腎上腺素等，在抵達醫院前患者恢復呼吸及心跳，最終患者奇蹟甦醒恢復意識，並在23日康復出院。

陳婦今天親自到和美消防分隊致謝，她說，之前常常送便當到和美消防分隊，一直覺得消防人員很辛苦也很英勇，沒想到自己遇到生死交關，也是和美消防員救了她，「謝謝你們救我一命，我才能再見到家人。」陳婦很自責消防員當天因為她發生意外沒吃到便當而挨餓，因此特別準備美味的烤雞彌補大家。

陳婦（中）今天親赴和美消防分隊感謝消防員救她一命，大家並切蛋糕慶祝重生。（消防局提供）

陳婦（中）今天親赴和美消防分隊感謝消防員救她一命，大家並切蛋糕慶祝重生。（消防局提供）

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