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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

56歲癌友化療後口腔黏膜炎無法進食 「微營養素檢驗」精準調理

2025/07/11 11:45

陳貞吟醫師表示，透過微量營養素檢測，可以找出病人缺乏的微營養素，精準補充。（記者劉婉君攝）

陳貞吟醫師表示，透過微量營養素檢測，可以找出病人缺乏的微營養素，精準補充。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市1名56歲男子罹患第3期大腸癌，術後每3週接受1次化療，預計進行6至8次。但在第1次化療之後，就出現嚴重的口腔黏膜炎，長達1週僅能攝取流質食物，第2次化療後症狀更嚴重，維持長達2至3週，體重掉了5至6公斤，讓他開始擔憂因營養不良影響後續治療。經營養評估與微量營養素檢測發現嚴重缺乏維他命C和鋅，以靜脈點滴方式補充並搭配口服微營養素，症狀減輕許多，目前已完成化療療程，總體重減少約10公斤，無其他併發症。

奇美醫院麻醉部部長陳貞吟指出，化療引起的口腔黏膜炎是一種化療或化學放療病人常見的併發症，主要表現為口腔黏膜的紅腫、水腫和潰瘍，常見於接受頭頸部放療、化療或化學放療的病人，情況較嚴重的病人會因為吃不下、痛到無法吞嚥和進食，影響營養吸收，體力快速下降，很容易中斷療程、拖長恢復時間，甚至影響治療成效。根據流行病學數據統計，20%至40%的癌症病人在接受化療後會發展為口腔黏膜炎，特別是接受高劑量化療的病人風險更高，越早透過營養醫學補充正確微量元素，就越有機會阻斷惡性循環。

陳貞吟說，目前已有許多研究指出，多種營養素（如：維生素C、D、鋅、鐵、胺基酸等）與傷口癒合相關，「營養醫學自費門診」透過抽血檢驗確認病人微營養素的情況，給予精準且適當的營養補充，協助病人擺脫營養不良的惡性循環。檢測費用依個人狀況不同，約5000至1萬元不等，營養補充約1次療程2000元至3000元。

化療引起的口腔黏膜炎，影響癌友飲食，容易造成營養不良，甚至撐不到療程結束。AI生成圖。（奇美醫院提供）

化療引起的口腔黏膜炎，影響癌友飲食，容易造成營養不良，甚至撐不到療程結束。AI生成圖。（奇美醫院提供）

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