健康網》杜汶澤夫婦勇敢面對病灶 醫：控制的很好

杜汶澤夫妻雙雙掛病號，但兩人扶持面對，並未受到肺腺癌和心肌橋病症過多困擾。（取自杜汶澤臉書）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港演員杜汶澤日前透露妻子田蕊妮已完成肺腺癌手術，並在醫院定期追蹤，而他自己是先天性心肌橋，目前在控制中，夫妻倆都很珍惜身體，努力過好每一天。

田蕊妮過去做健檢就發現肺部有陰影，最後確診初期肺腺癌，進行微創手術；至於杜汶澤罹患先天性心肌橋，不可進行劇烈運動，目前以藥物控制得很好。

根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，肺腺癌是指肺臟中的腺體細胞產生病變。肺腺癌較好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，已是第三或第四期，且移轉速度快、死亡率偏高。據研究統計，近七成肺癌病例屬於肺腺癌的類型。

此外，肺腺癌的腫瘤大小，由1公分成長到10公分，約需5年時間。從最初侵犯鄰近的淋巴腺、肋膜、肋膜腔或肋骨，尤其最容易轉移到骨骼、肝臟、腦部、腎上腺等器官，需要安排影像檢查，確定有無轉移與判定腫瘤分期。

依據台灣研究報告，肺腺癌病人約有55％的比例具有EGFR（表皮生長因子受體）基因突變。晚期的肺腺癌且EGFR突變陽性病人，應第一線接受EGFR標靶藥物治療。另外，約4至5％比例的肺腺癌病人，是具有「ALK基因重組」，此類ALK陽性的晚期病人亦應優先以ALK標靶藥物治療。

至於心肌橋，根據長庚醫院醫訊指出，是一種先天性的異常，發生率約5～12%，一般人的冠狀動脈血管是走在心肌上面，而心肌橋患者的冠狀動脈血管卻走在心肌肌肉層裡面。在心臟舒張的時候，因為心肌沒有收縮，所以冠狀動脈的管徑大小是正常的，當心臟在收縮期時，由於心肌收縮，冠狀動脈受到心肌壓迫而變狹窄，嚴重時甚至造成心肌缺氧。

大多數患者症狀輕微難以察覺，但可能在劇烈運動或受到重大刺激時出現症狀，最危險的是，症狀發生往往很突然且致命，一般的身體檢查卻難以查出此症，需安排精細的心臟血管檢查，以及專家醫師的判讀，才能發現心臟缺氧病灶。

不過，這對銀色夫妻雖都有病灶在身，但兩人很樂觀面對、治療，並攜手走過，在演藝圈也傳為佳話。

