健康網》推動糖心腎創新療法 亞東醫院vs.百靈佳殷格翰簽MOU

2025/09/01 21:39

亞東醫院與百靈佳殷格翰藥廠今（1）日正式簽署臨床試驗合作備忘錄。（亞東醫院提供）

亞東醫院與百靈佳殷格翰藥廠今（1）日正式簽署臨床試驗合作備忘錄。（亞東醫院提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕剛獲得亞洲首家獲得美國心臟學會（AHA）「國際級心臟衰竭中心」認證的亞東醫院，引進國際新療法與臨床研究資源，與百靈佳殷格翰藥廠今（1）日正式簽署臨床試驗合作備忘錄。

亞東醫院副院長張至宏表示，累計逾30位醫師及500位病患參與，更進一步強化新藥研發與在地臨床數據的連結，期望讓全球創新藥物更符合台灣病患需求。

亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯說，於2019年成立受試者保護中心，與人體試驗審議委員會（IRB）、醫學研究部跟臨床試驗中心，積極推動臨床研究及受試者保護的品質提升=, 2025年獲得AAHRPP完全認證。

吳彥雯表示，臨床試驗管理系統很嚴謹，尤其在個資上保護，僅開放研究團隊成員及臨床試驗中心成員有查看案件權限。對於「禁用藥品」，由研究團隊開案設定後，受試者在門診、住院、急診欲開立禁用藥品時，需優先聯絡研究團隊，包括受試者被開立禁用藥時，即時通知計畫主持人。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，亞東醫院在臨床研究與病人照護上很緊密，此次簽署合作備忘錄，將深化雙方合作，強化在台臨床研發與新藥上市布局。

此次雙方合作包含兩項具指標性的全球性臨床試驗：一是針對心衰竭病患，評估新療法降低住院與死亡風險；另一為大型心血管結果試驗研究（CVOT），聚焦高心血管風險的第二型糖尿病患者。亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯醫師說明，這項研究凸顯台灣在全球臨床試驗的重要地位，更有機會為本地病患爭取更具療效與安全性的治療選擇。

