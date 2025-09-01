自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》世界最胖國家曝光 肥胖率逾6成、糖尿病冠全球

2025/09/01 19:10

諾魯共和國人口肥胖率高達60%以上，全國糖尿病盛行率全球第1；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為台灣人很愛吃一定很胖？其實我們根本不算胖！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師蕭捷健」發文分享，根據「世界肥胖地圖」數據顯示，台灣的肥胖率僅約22%，相較之下，美國超過40%，而位於藍色太平洋上的諾魯共和國，肥胖率竟然高達60%以上，全國糖尿病盛行率更是驚人，榮登全球第一。

生存基因到肥胖詛咒

蕭捷健指出，諾魯人祖先在數千年前為了生存環境，演化出強大的「節儉基因（ThriftyGene）」。這種基因能讓身體極度節能，把熱量快速轉換為脂肪，以抵禦飢荒。然而，當諾魯接觸到現代化的高熱量飲食後，這份基因遺傳，反而成了「詛咒」，讓當地肥胖與糖尿病問題全面爆發。

日本肥胖率僅4.5%，與越南為全亞洲「最瘦鄰居」；圖為情境照。（圖取自freepik）

世界肥胖地圖大揭密

●美國：快餐文化代表，肥胖率逾40%，地圖上呈現深藍色。

●諾魯及南太平洋島國：雖小到幾乎看不見，卻是「深藍警戒區」，肥胖率超過60%。

●台灣：僅22%，控制相對良好。

●日本&越南：更是全亞洲「最瘦鄰居」，肥胖率僅4.5%與2.1%。

別讓身體誤啟「節儉模式」

蕭捷健強調，人體不是單純的「進出計算機」，長期過度節食反而可能觸發「飢荒時期的節儉模式」，導致代謝下降。相反地，偶爾的「高碳日」反而能解除壓力、重啟代謝，讓身體更有活力迎接新的一週。別再因為週末大餐而自責了！與其長期壓抑，不如聰明享受，搭配運動，才是維持健康與體態的最佳方式。

