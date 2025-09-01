自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

高雄登革熱+2 從鼓山擴散至三民

2025/09/01 18:14

聯合醫院急診科醫師通報確診本土首例及第9例個案，獲頒2500元獎勵金及感謝狀。（高雄市衛生局提供）

聯合醫院急診科醫師通報確診本土首例及第9例個案,獲頒2500元獎勵金及感謝狀。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市本土登革熱疫情原本確診10例都在鼓山區，衛生局今（1）日公布新增2例主要居住於三民區東面，個案為40多歲兄弟，無鼓山區活動史，檢體將進行基因比對，以釐清感染源，今年累計共12例。

　衛生局指出，新增2個案的兄弟檔，弟弟8月28日因發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀就醫，因症狀未緩解再次求診，醫師警覺採檢NS1快篩陰性，31日確認PCR陽性第2型登革熱，擴大接觸者疫調採檢45人，發現案兄於8月27日起有發燒、紅疹等症狀陽性確診，為家庭群聚案件，目前2人住院隔離觀察中。

　由於疫調2人皆無鼓山區活動史，檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。警戒範圍包括三民區灣中、灣復、灣子、灣成、灣華、正興、正順、寶龍共8里，防疫團隊已針對居住地與周邊警戒範圍啟動地毯式強制緊急防治工作， 今日於現場捕獲9隻成蚊，評估當地具疫情擴散風險。

三民區登革熱疫情警戒範圍。（高雄市衛生局提供）

三民區登革熱疫情警戒範圍。（高雄市衛生局提供）

　此外，近日鼓山區疫情擴大採檢時，發現1名高度疑似個案，疫調時個案隱匿7月份曾到越南旅遊、7月25日返國後曾因發燒、肌肉痛到診所就醫，衛生局將依傳染病防治法開罰，並提醒民眾切勿隱匿或提供不實資訊，以免誤導疫情導致風險擴散。

　衛生局提醒，居住或近2週曾進出鼓山區鼓山二路沿線、鄰近警戒區域包含鹽埕區、三民區中都及灣字輩里別，包括愛國路、大順二路、建工路附近民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫驗快篩，並告知醫師相關活動史。

