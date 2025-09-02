自由電子報
晴時多雲

健康 > 心理精神

健康網》磁暴來了 醫：電磁敏感體質恐有4現象

2025/09/02 00:40

磁暴又來了，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，電磁敏感體質還是要小心。圖為2024年磁暴影響時產生的北極光。（法新社）

磁暴又來了，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，電磁敏感體質還是要小心。圖為2024年磁暴影響時產生的北極光。（法新社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕磁暴又要橫掃地球24小時！台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，來自科學研究的警訊：強烈地磁風暴如何影響我們的心臟、睡眠與情緒；台北天文氣象站主任蔡宇明預估，這次磁暴的強度不如去（2024）年，因此民眾不用過度擔憂

據中央氣象署太空天氣作業辦公室說明，磁暴事件恰好達到中度等級標準，磁緯50度的地區，如美國、阿拉斯加交界，以及歐洲的北歐、英國等區域，有機會看到極光；至於影響方面，則可能衝擊電網及衛星，對於通訊的影響相對有限，且民眾日常使用的藍牙、WiFi等，因為波長不同，不會有任何異常；蔡宇明說明，這次磁暴事件可能短暫達到中度磁暴等級。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實：強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。

張家銘表示，若您今（2）日發現自己心跳加快、血壓升高、出現心悸感，不用太驚訝。根據系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。

他解釋，原因來自磁場擾動會干擾我們的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。這不是個案經驗，而是從超過6項大型國際研究中統計出來的結論。

磁場擾動 部分族群很敏感

此外，研究指出，這類族群對極低頻磁場（Extremely Low Frequency Magnetic Fields, ELF-MFs）反應特別明顯。他們在磁場擾動時會出現：

●頭暈、頭痛
●胸悶、心悸
●失眠、夢多、睡眠中斷
●情緒波動大、思緒混亂

張家銘認為，這些症狀在電生理學與心理生理研究中都有被記錄下來，不只是「體質敏感」而已，而是可以被測量、追蹤的生理現象。

