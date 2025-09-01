自由電子報
晴時多雲

健康網》減重藥可護心！效果勝標準心臟藥 醫：仍有副作用

2025/09/01 18:33

研究發現，減重藥物可降低心臟病患者住院或早逝的風險。示意圖。（路透檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般俗稱「瘦瘦筆」、「減肥筆」、「減肥針」藥品，這類腸泌素藥物，與類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）有關，主要用於治療糖尿病，同時有減重效果。據最新研究指出，有此成分的藥物能為心臟病患者帶來「顯著效益」，大幅降低其因任何原因而嚴重病倒，或過早死亡的風險。

此類被核准的腸泌素藥物，與類升糖素胜肽-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）有關，可作用於中樞、胃腸道、心血管等系統，具有降血糖效果，並可減緩胃排空、抑制不適當的餐後升糖素釋放，並減少食物攝入，達到體重控制效果。

根據衛福部食品藥物管理署指出，近年糖尿病藥品發展快速，類升糖素胜肽-1受體促效劑屬於新一代降血糖藥品，除了不易出現低血糖的副作用，還額外提供心血管保護及減重的效果。不過，雖然新一代降血糖藥品副作用相較低，食藥署近年曾有接獲疑似因GLP-1受體促效劑導致急性胰臟炎之藥害救濟申請案，提醒民眾切勿輕忽用藥風險。

食品藥物管理署表示，若有家族性髓質甲狀腺癌，或多發性內分泌腫瘤症候群的病人，應禁用GLP-1受體促效劑類之抗糖尿病藥物。另外，在服用此類藥物期間若有胰臟炎等相關症狀應儘速就醫檢查。

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，最近最熱門含有GLP-1受體促效劑成份的「猛健樂」（tirzepatide），其發表在權威新英格蘭醫學雜誌上的研究結果顯示，可以幫忙心臟衰竭的患者控制體重，可以顯著減少心臟病危害，甚至讓患者延長壽命！這項研究顯示，使用減重針劑在BMI超過30以上的肥胖心臟衰竭患者，可以讓2年後的死亡率下降38%，發病率減少46%，這樣的效果，甚至勝過許多標準心臟藥物的療效。

劉中平提醒，目前俗稱「瘦瘦筆」含有GLP-1受體促效劑的藥物，都是處方箋，必須經醫師診斷後依病症狀況開藥，以「猛健樂」而言，它屬於針劑類型，必須由專業人員施打，每週施打1次，一般在治療減重的病患身上，療程大至1到2個月，在治療心臟病人則為1-2年左右。不過，病患仍要注意造成肝、腎功能負擔，也有可能造成噁心或頭痛等副作用。

