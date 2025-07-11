自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》長高3大招 開學後身高高人一等

2025/07/11 14:16

孩子若想要有漂亮身高，家長可以幫孩子過健康的暑假。（圖取自freepik）

孩子若想要有漂亮身高，家長可以幫孩子過健康的暑假。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假到來，要是家長想幫孩子長高一點，或是孩子自己想加入籃球隊、排球隊，自然需要漂亮的身高。禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒在粉專「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」建議家長把握以下「長高三大招」，讓孩子高一截。

早睡：不早睡，生長激素大罷工！

暑假就算不用早起，也不能亂熬夜！陳菁兒表示，「晚上10點～凌晨2點」，是生長激素最愛上班的時間。早睡加上睡飽，才長得高！陳菁兒提醒，務必要「10點前睡，睡足8小時」。

運動30分鐘：動得越開心，骨頭長得越賣力！

所有運動都會刺激生長激素分泌，幫忙長高。可以用的方法包含：

● 報名運動營，或是全家一起戶外活動。

● 每天15–30分鐘跳繩或開合跳，建立運動習慣。

身體「動起來」，骨頭才會「長起來」。

健康飲食：多吃蛋白質，少吃甜

長高就像蓋房子一樣，吃對才往上高，吃錯只會往橫的長。蛋白質是骨骼和肌肉的原料，吃夠蛋白質才能長高。而高糖份會抑制生長激素分泌，太多添加糖的食物要盡量避免喔！

● 每天500c.c.乳製品，幫骨頭補鈣和蛋白質。

● 每餐要有「掌心大」蛋白質（豆、魚、肉、蛋都行，避免加工品）。

● 少吃甜食 ，尤其夏天很熱，冰品和飲料都要注意，

陳菁兒提醒：「長高是一個累積的結果，而累積要靠健康的生活習慣。」這個暑假，幫孩子培養起早睡、動一動、吃得對的長高模式！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中