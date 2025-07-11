健康網》長高3大招 開學後身高高人一等

孩子若想要有漂亮身高，家長可以幫孩子過健康的暑假。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假到來，要是家長想幫孩子長高一點，或是孩子自己想加入籃球隊、排球隊，自然需要漂亮的身高。禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒在粉專「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測。」建議家長把握以下「長高三大招」，讓孩子高一截。

早睡：不早睡，生長激素大罷工！

暑假就算不用早起，也不能亂熬夜！陳菁兒表示，「晚上10點～凌晨2點」，是生長激素最愛上班的時間。早睡加上睡飽，才長得高！陳菁兒提醒，務必要「10點前睡，睡足8小時」。

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運動30分鐘：動得越開心，骨頭長得越賣力！

所有運動都會刺激生長激素分泌，幫忙長高。可以用的方法包含：

● 報名運動營，或是全家一起戶外活動。

● 每天15–30分鐘跳繩或開合跳，建立運動習慣。

身體「動起來」，骨頭才會「長起來」。

健康飲食：多吃蛋白質，少吃甜

長高就像蓋房子一樣，吃對才往上高，吃錯只會往橫的長。蛋白質是骨骼和肌肉的原料，吃夠蛋白質才能長高。而高糖份會抑制生長激素分泌，太多添加糖的食物要盡量避免喔！

● 每天500c.c.乳製品，幫骨頭補鈣和蛋白質。

● 每餐要有「掌心大」蛋白質（豆、魚、肉、蛋都行，避免加工品）。

● 少吃甜食 ，尤其夏天很熱，冰品和飲料都要注意，

陳菁兒提醒：「長高是一個累積的結果，而累積要靠健康的生活習慣。」這個暑假，幫孩子培養起早睡、動一動、吃得對的長高模式！

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