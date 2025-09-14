自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》全球最佳智慧醫院 全台13所進榜

2025/09/14 19:23

高雄醫學大學附設中和紀念醫院首次參加全球最佳智慧醫院評比，即獲得全國排名第7，成績斐然。（高醫提供）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院首次參加全球最佳智慧醫院評比，即獲得全國排名第7，成績斐然。（高醫提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek） 與全球調研機構Statista 公布 2026全球最佳智慧醫院 （World's Best Smart Hospitals） 評比出爐，國內共有13所醫院進榜。

榮總北、中、南皆獲肯定 中榮排名85名最佳

以台中榮總為首（85名）、高雄榮總（116名）、林口長庚（120名）、成大（140名）、高雄長庚（189名）、中國醫藥大學附設醫院（228名）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（262名）、台北榮總（272名）、台大（299名）、三總（308名）、北醫（328名）、雙和（333名）、萬芳（339名）等獲評比進榜。

美國《新聞週刊》（Newsweek）與調研機構Statista今年已是第5次辦理全球最佳智慧醫院評比，評量標準嚴謹且全面，包含國際線上調查、Statista醫院成熟度問卷評估、JCI與其他智慧醫療評比成績等。參與評比的醫院在成熟度問卷評估還必須提交自評問卷資料，問卷共有10時大類，分別為：認證、人工智慧、電子功能、員工滿意度調查、醫院資訊系統、病人安全技術、病人滿意度調查、機器人技術、遠距醫療與虛擬化等。

高醫推動智慧醫療 首參加即獲肯定

其中，高醫首次參加即獲得肯定，院長王照元表示，智慧醫療的最終目的並非追求技術的堆疊，而是希望讓醫療更貼近人心，透過先進資通訊技術與醫療作業結合，不僅能提升醫療品質與病人安全，還能改善醫院服務效率、降低員工負荷，並有效推動遠距照護、精準醫療與預防醫學，提升病人的生活品質，建構完善的智慧醫療體系讓全民健康是高醫的使命與責任。

北醫體系3院齊入榜 數位創新有一套

此次榜單涵蓋30國共350家醫院，首次挑戰獲肯定還有北醫附設醫院獲得智慧醫療成熟度3枚獎章，雙和醫院與萬芳醫院則分別獲得2枚與3枚獎章，從激烈競爭中脫穎而出，突顯北醫體系在智慧醫療推動上的整體實力。這不僅與全球知名醫療機構如梅約診所、克里夫蘭診所、麻省總醫院、約翰霍普金斯醫院並列，更象徵台灣智慧醫療能量在國際舞台上受到高度肯定。

