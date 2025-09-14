守護身障與弱勢健康！ 肝基會攜手扶輪社於基隆免費腹超篩

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動「今年超了沒?」全民腹部超音波活動，今天（14日）上午在衛生福利部部立基隆醫院登場。（圖為肝病防治學術基金會提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕據衛福部統計，肝癌高居國人10大癌症的第2位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約 5000多人死於肝硬化。響應肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）推動「今年超了沒?」全民腹超活動， 2025年台北市華中扶輪社籌募愛心善款，於今天（14日）8時30分起，在衛生福利部基隆醫院，為基隆市30歲以上身障朋友與中低收入身分者做免費的肝病檢查、血液檢查、癌症指數檢查並加做腹部超音波；檢驗報告2週後寄發，篩檢異常者若有需要，後續肝基會及基隆市政府社會處，將協助安排至醫療院所追蹤及治療。

基隆市副市長邱佩琳致詞時指出，活動包含基市衛生局長張賢政、基市社會處長楊玉欣、衛生福利部基隆醫院院長林三齊、肝基會總執行長楊培銘教授、國際扶輪3523地區總監張㻟真、台北市華中扶輪社社長胡嘉昌、身障朋友代表陳柏荃等出席響應「今年超了沒?全民腹超總動員」，共計篩檢人數150位。她說，基隆市府對身障者做的免費大規模腹部超音波與抽血癌症篩檢，令人感動。

張㻟真說，台北市華中扶輪社多年來與肝基會合作，為民眾做免費保肝、癌症抽血及腹超檢查，「團結行善」是我們的目標，讓扶輪人為消滅台灣肝病盡一份心力。 胡嘉昌表示，今年活動共有80幾位扶輪人投入，包括年輕義工的熱情加入，展現了世代傳承與社會責任的精神。

楊培銘說，肝癌發展通常是漸進式的，從「慢性發炎」、「纖維化」、「肝硬化」，到最後出現「癌瘤」。面對肝癌，就是在腫瘤還小、未出現症狀之前就先找到它，並予以根除。肝基會結合愛心團體，推動簡單、無痛、沒輻射、診斷率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌最重要的利器之一。

楊培銘提醒國人，B型肝炎帶原者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，年滿40歲以上民眾，即使不是B型肝炎帶原者，每年都應該做腹部超音波檢查。希望藉由保肝篩檢活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤，搶在肝癌來臨前建立防護網。

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動「今年超了沒?」全民腹部超音波活動；圖為民眾在志工協助下，進行抽血篩檢。（圖為肝病防治學術基金會提供）

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動全民腹部超音波活動，14日上午在衛生福利部基隆醫院登場；圖片由左至右依序為基隆市衛生局長張賢政、肝基會總執行長楊培銘教授、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議員何淑萍、社會處長楊玉欣、衛生福利部基隆醫院院長林三齊。（圖為肝病防治學術基金會提供）

