自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

守護身障與弱勢健康！ 肝基會攜手扶輪社於基隆免費腹超篩

2025/09/14 13:43

 

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動「今年超了沒?」全民腹部超音波活動，今天（14日）上午在衛生福利部部立基隆醫院登場。（圖為肝病防治學術基金會提供）

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動「今年超了沒?」全民腹部超音波活動，今天（14日）上午在衛生福利部部立基隆醫院登場。（圖為肝病防治學術基金會提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕據衛福部統計，肝癌高居國人10大癌症的第2位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約 5000多人死於肝硬化。響應肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）推動「今年超了沒?」全民腹超活動， 2025年台北市華中扶輪社籌募愛心善款，於今天（14日）8時30分起，在衛生福利部基隆醫院，為基隆市30歲以上身障朋友與中低收入身分者做免費的肝病檢查、血液檢查、癌症指數檢查並加做腹部超音波；檢驗報告2週後寄發，篩檢異常者若有需要，後續肝基會及基隆市政府社會處，將協助安排至醫療院所追蹤及治療。

基隆市副市長邱佩琳致詞時指出，活動包含基市衛生局長張賢政、基市社會處長楊玉欣、衛生福利部基隆醫院院長林三齊、肝基會總執行長楊培銘教授、國際扶輪3523地區總監張㻟真、台北市華中扶輪社社長胡嘉昌、身障朋友代表陳柏荃等出席響應「今年超了沒?全民腹超總動員」，共計篩檢人數150位。她說，基隆市府對身障者做的免費大規模腹部超音波與抽血癌症篩檢，令人感動。

張㻟真說，台北市華中扶輪社多年來與肝基會合作，為民眾做免費保肝、癌症抽血及腹超檢查，「團結行善」是我們的目標，讓扶輪人為消滅台灣肝病盡一份心力。 胡嘉昌表示，今年活動共有80幾位扶輪人投入，包括年輕義工的熱情加入，展現了世代傳承與社會責任的精神。

楊培銘說，肝癌發展通常是漸進式的，從「慢性發炎」、「纖維化」、「肝硬化」，到最後出現「癌瘤」。面對肝癌，就是在腫瘤還小、未出現症狀之前就先找到它，並予以根除。肝基會結合愛心團體，推動簡單、無痛、沒輻射、診斷率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌最重要的利器之一。

楊培銘提醒國人，B型肝炎帶原者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，年滿40歲以上民眾，即使不是B型肝炎帶原者，每年都應該做腹部超音波檢查。希望藉由保肝篩檢活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤，搶在肝癌來臨前建立防護網。 

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動「今年超了沒?」全民腹部超音波活動；圖為民眾在志工協助下，進行抽血篩檢。（圖為肝病防治學術基金會提供）

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動「今年超了沒?」全民腹部超音波活動；圖為民眾在志工協助下，進行抽血篩檢。（圖為肝病防治學術基金會提供）

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動全民腹部超音波活動，14日上午在衛生福利部基隆醫院登場；圖片由左至右依序為基隆市衛生局長張賢政、肝基會總執行長楊培銘教授、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議員何淑萍、社會處長楊玉欣、衛生福利部基隆醫院院長林三齊。（圖為肝病防治學術基金會提供）

肝病防治學術基金會攜手扶輪社推動全民腹部超音波活動，14日上午在衛生福利部基隆醫院登場；圖片由左至右依序為基隆市衛生局長張賢政、肝基會總執行長楊培銘教授、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議員何淑萍、社會處長楊玉欣、衛生福利部基隆醫院院長林三齊。（圖為肝病防治學術基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中