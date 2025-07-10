健康網》吃飽脹氣不舒服？ 消氣3招這樣做

營養師表示，脹氣發生當下可以：起身走動幫助排氣、順時針按摩肚子，或是躺著踩空氣腳踏車、做腹式呼吸，也能刺激腸道蠕動；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聚餐吃太快、聊太多、油脂又多，腸胃一下子受不了，很容易脹氣不舒服，營養師李婉萍表示，脹氣發生當下可以：起身走動幫助排氣、順時針按摩肚子，或是躺著踩空氣腳踏車、做腹式呼吸，也能刺激腸道蠕動。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文指出，按摩肚子、活動身體外，食療也能幫助舒緩脹氣：鳳梨、奇異果、木瓜、香蕉（含酵素）；無糖優格補充好菌；薑茶、薄荷茶放鬆腸胃；黃瓜、酪梨、秋葵幫助腸胃動起來。

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低腹敏飲食菜單

想讓隔天不再脹氣？李婉萍表示，可以試試低腹敏（低FODMAP）飲食，同時觀察自己吃完哪些食物會脹氣，多避開，也能讓腸胃更舒服。

●早餐：番茄鮪魚沙拉+茶葉蛋+燕麥。

●午餐：白飯+木耳炒肉絲+滷雞腿+葡萄。

●晚餐：藜麥飯+炒菠菜+南瓜排骨湯。

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