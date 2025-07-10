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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》90歲阿嬤臨終前的生命圓夢 醫護與家人攜手完成

2025/07/10 19:59

醫師陳志金分享1位90歲阿嬤臨終前的故事，家人幫助阿嬤完成心中的心願後，助她平靜地告別人生；情境照。（圖取自freepik）

醫師陳志金分享1位90歲阿嬤臨終前的故事，家人幫助阿嬤完成心中的心願後，助她平靜地告別人生；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在加護病房裡，轉個念是另一個開始，可以超越生死。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享1位90歲阿嬤臨終前的故事，家人與醫療團隊幫助阿嬤逐一完成心中的心願後，讓她能平靜地告別人生。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文分享，一位90歲阿嬤病情不樂觀，血壓也時好時壞。他請阿嬤的子女們想想看，阿嬤可能還要見誰，都通知他們來， 情勢開始出現轉變。家人開始推測，阿嬤可能有想完成的心願。

阿嬤的二女兒因為陳志金的提醒，開始從沉痛中轉念，與家人齊心幫阿嬤完成她喜歡的小事，包括阿嬤最喜歡吃的雞肉，家人特別為她準備了雞肉湯汁，讓她沾沾嘴唇。為阿嬤打扮，幫她洗頭梳髮，病房不再只是哀傷與無力，而多了溫情。

接著，二女兒把棉被掀起來，指著阿嬤左腳踝上的綠色「腳圈」，因這是病人辨識身份用的，上面有條碼。護理師在給藥、抽血、檢查或是輸血的時候，就會刷這個條碼核對病人的身份。一般是以「手圈」的方式戴在手上，但是，因為阿嬤的手比較腫，所以護理師就幫阿嬤戴在腳踝上。家人擔心阿嬤會「被拖著走」不舒服，醫療團隊便改貼在胸前。

陳志金表示，「我們平日也都沒有注意到這一點，原來有些老人家是有忌諱在腳踝上綁東西的。」這個「腳圈」解開後的當天下午，阿嬤的血壓就開始掉了。

陳志金說，就在阿嬤即將辭世的前夕，1位親戚突然出現，拿出現金表示阿嬤「催」他還錢。沒有人知道阿嬤曾經借他錢，但這段「心願」了結後，果然，在當天的下午，阿嬤就離世。

陳志金感性地說，有時候，老人家之所以無法安詳的善終，是因為給她額外加上了許多美其名為「治療」的枷鎖，像是插管使用呼吸器、使用升壓劑等，實際上則是在延長「不可避免的死亡」。有些時候則是子女們，心中的「鎖結」還未解開，內疚自責、還無法放下，需要醫療人員的協助，一一的替他們解開這些「枷鎖」（就像是腳上的腳圈一樣），病人就能夠安詳的離世。「謝謝您，阿嬤，今天又讓我們上了1課。」

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