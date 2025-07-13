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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》女生小腹凸起是在保護子宮？ 醫解答迷思

2025/07/13 14:43

醫師指出，子宮由厚實的平滑肌構成，非常堅韌有力，平時並不需要脂肪來「保護」；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，子宮由厚實的平滑肌構成，非常堅韌有力，平時並不需要脂肪來「保護」；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕社群平台上有女生苦惱詢問「怎麼努力瘦身小腹卻還是鼓鼓的？」有人留言安慰「因為要保護子宮」真是如此嗎？台中榮總婦產科醫師謝筱芸說明，其實是雌激素會讓脂肪傾向囤積在小腹與臀腿，而子宮由厚實的平滑肌構成，非常堅韌有力，平時並不需要脂肪來「保護」。

謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文分享，她在西班牙旅行時，看到當地女性就算肚子有游泳圈、手臂有掰掰袖，也會在豔陽下大方穿細肩帶背心、短褲，連6、70歲的女性也是如此，讓自己舒服開心，遠比別人的眼光重要多了。

謝筱芸表示，小腹鼓起主要受脂肪層和肌肉層影響，影響脂肪囤積的位置，與性荷爾蒙有關，而女性身體需要一定量的脂肪來支持懷孕、哺乳。

謝筱芸強調，馬甲線、人魚線，平坦小腹才是美是媒體灌輸的迷思，肌力比腹肌更重要，體質影響每個人的體脂分布，比起追求完全平坦的小腹，穩定的肌肉量和適當的體脂肪才是真正的健康指標。

謝筱芸說，與其焦慮「為什麼小腹不夠平」，不如強化肌肉、注意飲食均衡、維持身心健康，溫柔地接納自己的身體。

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