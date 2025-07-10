啟動醫療綠色轉型 馬偕醫院3院區通過溫室氣體盤查驗證

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫院也能為地球減碳盡一份力！馬偕紀念醫院今（10日）宣布，台北總院、淡水分院與兒童醫院三大院區通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準驗證，由法標國際副總經理林浚騰頒發證書，象徵該院在節能減碳與能源轉型邁向新里程。

馬偕醫院副院長、碳盤查召集人許希賢指出，醫療院所碳排來自能源消耗、廢棄物處理與供應鏈運作。此次碳盤查歷時近3個月，涵蓋三大範疇，具冷媒設備的直接排放（範疇一）、購電產生的間接排放（範疇二），以及廢棄物運輸等其他間接排放（範疇三），全面掌握醫院碳足跡。

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他表示，三院區內冷氣、冰箱、製冰機等冷媒設備眾多，範疇一盤查最耗時，後續也逐步盤點電力消耗與廢棄物處理路徑，最終順利通過驗證，顯示醫院在碳排管理上已有具體成果與落實能力。此次查核也盤點出三院區2024年度溫室氣體排放量，三院區2024年碳排放量分別為，台北院區1萬5702.142公噸二氧化碳當量、淡水院區2萬5974.05公噸，兒童醫院3125.929公噸。

院方指出，早在2014年馬偕即發表全台首本G3.1版本醫療永續報告書，並獲非營利組織類金獎。今年再獲遠見ESG醫療永續獎「社會公益貢獻首獎」，同時培訓30位主管成為「氣候與健康管理師」，強化院內環境治理與氣候韌性。

馬偕總院長張文瀚表示，醫院將每年10月16日訂為「馬偕ESG日」，持續秉持永續發展的精神，成立永續發展委員會，整合院內資源，逐步推動能源淨零，實踐對病人、員工與下一代的綠色承諾。

此次驗證由法標國際進行第三方查證，內容涵蓋醫院建物、能源使用與廢棄物處理，盤點2024年度碳排數據，並由倍力資訊協助盤查輔導。授證代表包括馬偕總院長張文瀚、淡水馬偕負責醫師洪大川與馬偕兒童醫院院長陳治平。

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