自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

啟動醫療綠色轉型 馬偕醫院3院區通過溫室氣體盤查驗證

2025/07/10 17:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫院也能為地球減碳盡一份力！馬偕紀念醫院今（10日）宣布，台北總院、淡水分院與兒童醫院三大院區通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準驗證，由法標國際副總經理林浚騰頒發證書，象徵該院在節能減碳與能源轉型邁向新里程。

馬偕醫院副院長、碳盤查召集人許希賢指出，醫療院所碳排來自能源消耗、廢棄物處理與供應鏈運作。此次碳盤查歷時近3個月，涵蓋三大範疇，具冷媒設備的直接排放（範疇一）、購電產生的間接排放（範疇二），以及廢棄物運輸等其他間接排放（範疇三），全面掌握醫院碳足跡。

他表示，三院區內冷氣、冰箱、製冰機等冷媒設備眾多，範疇一盤查最耗時，後續也逐步盤點電力消耗與廢棄物處理路徑，最終順利通過驗證，顯示醫院在碳排管理上已有具體成果與落實能力。此次查核也盤點出三院區2024年度溫室氣體排放量，三院區2024年碳排放量分別為，台北院區1萬5702.142公噸二氧化碳當量、淡水院區2萬5974.05公噸，兒童醫院3125.929公噸。

院方指出，早在2014年馬偕即發表全台首本G3.1版本醫療永續報告書，並獲非營利組織類金獎。今年再獲遠見ESG醫療永續獎「社會公益貢獻首獎」，同時培訓30位主管成為「氣候與健康管理師」，強化院內環境治理與氣候韌性。

馬偕總院長張文瀚表示，醫院將每年10月16日訂為「馬偕ESG日」，持續秉持永續發展的精神，成立永續發展委員會，整合院內資源，逐步推動能源淨零，實踐對病人、員工與下一代的綠色承諾。

此次驗證由法標國際進行第三方查證，內容涵蓋醫院建物、能源使用與廢棄物處理，盤點2024年度碳排數據，並由倍力資訊協助盤查輔導。授證代表包括馬偕總院長張文瀚、淡水馬偕負責醫師洪大川與馬偕兒童醫院院長陳治平。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中