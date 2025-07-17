健康網》1分鐘自測男性更年期！ 醫：有「2狀況」即中

醫師指出，只要有性慾差、勃起時硬度下降任一狀況，就很有可能是男性更年期到來的表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各位男性是否有時會出現生活提不起勁、對性事無感、忘東忘西、疲倦、大小頭都無力的情況？義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫指出，上述情況很有可能是更年期的表現。他提供男性更年期專用評量表，共10題，讓民眾自我檢測。其中，若有性慾差、勃起時硬度下降的狀況，最好盡速至泌尿科檢查。

黃維倫於臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文分享，男性睪固酮在30歲的時候會達到高峰，隨後以每年1-2%的速率下降；40歲以上約有5-30%男性有睪固酮不足，也就是所謂的「男性更年期」。

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他根據台灣5家醫學中心的研究指出，40歲以上的男性中，約有24%的族群有睪固酮低下的問題。而睪固酮不足，不只會影響性功能，連帶也會影響到情緒、記憶力、體力、肌肉量、骨質疏鬆、睡眠與新陳代謝，甚至也有可能增加心血管疾病風險。

醫師分享，睪固酮不足，不只會影響性功能，嚴重可能會增加心血管疾病風險。（圖取自黃維倫臉書）

1分鐘快速檢測男性更年期

因此，他分享了男性更年期評量表（ADAM Score），共10道題，幫助男性民眾自行檢測，看是否已邁入更年期：

1.你的性慾是否變差？

2.你是否感到沒有活力？

3.你是否感到自己體力不足或耐力都不足？

4.你的身高有否變矮？

5.你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？

6.你是否感到沮喪，或脾氣變差？

7.你勃起時的硬度是否下降？

8.你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9.你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？

10.你是否發現最近工作效率每下愈況？

黃維倫提醒，以上題目只要超過3題回答「是」，或第1、第7題任1題答案為「是」，就建議至泌尿科檢查，尋求專業協助，切勿礙於面子不敢就醫，懂得重視睪固酮，才能好好照顧人生下半場。

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