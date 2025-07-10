5旬婦膝脛骨平台骨折 關節鏡手術一次解決免開二次刀

一名婦人發生車禍導致左膝挫傷，就醫檢查發現是左膝脛骨平台骨折，伴隨關節內軟組織損傷。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一名58歲婦人「麗華」是長照服務員，平時機車代步，3個月前發生車禍導致左膝挫傷，就醫檢查發現是左膝脛骨平台骨折，伴隨關節內軟組織損傷，由於傳統手術無法一次處理，恐再挨第2次刀，讓麗華相當憂心，醫師建議以關節鏡輔助手術治療，至今術後3個月已能行走自如，生活恢復如常。

高雄市立大同醫院骨科醫師黃柏樺指出，膝關節由大腿骨（股骨）與小腿骨（脛骨）構成，脛骨平台是脛骨上端承接股骨的關節面，承受身體大部分重量。若因車禍、高處跌落或重物壓傷等外力衝擊，可能導致脛骨平台骨折，並常伴隨半月板等關節內軟組織損傷。

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傳統手術治療必須劃開半月板軟骨才能看到關節面的復位，且無法同時處理關節內軟組織損傷，可能必須接受二次的手術；關節鏡手術則是一種內視鏡手術，利用2-3約0.5公分的小切口，將光學影像透視鏡放入體內關節處行診斷與治療，利用微創的方式來幫助骨折復位，不僅可微創處理骨折，減少傷口與術後疼痛，更可同時修補關節內受損組織，降低關節後遺症風險，如變形與退化性關節炎。

黃柏樺進一步說明，關節鏡手術需仰賴高度經驗與技巧，不過目前需要自費品項的使用，費用約2萬至20萬元不等，視病況而定，因此建議先跟醫師做好術前的溝通，選擇適合自己的手術方式。

經過膝關節鏡輔助骨折復位手術之後，患者的關節面已完整復位。（大同醫院提供）

手術前，從膝關節鏡下可以清楚看到因為骨折造成膝關節軟骨的下沉程度。（大同醫院提供）

骨科醫師黃柏樺認為關節鏡微創手術可同時修補受損軟組織，降低術後疼痛與併發症風險，特別適合術後復原力較弱、功能需求高的年長族群。（大同醫院提供）

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