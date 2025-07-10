不只老化因素！膝關節炎與BMI也高度相關 中醫介入改善

75歲陳姓婦人長期受雙腳膝蓋疼痛困擾，行走時症狀加劇。醫師表示，控制體重、適度運動可強化下肢肌力、延緩關節退化速度。示意圖。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕75歲陳姓婦人長期受雙腳膝蓋疼痛困擾，行走時症狀加劇，西醫診斷為退化性關節炎，有接受止痛藥及玻尿酸注射治療，但仍無法改善疼痛，轉而求助中醫。台南市立醫院中醫師江驊修診斷為「局部筋骨失養，致氣血運行不暢」，每週1至2次針灸治療數週後，患者回饋說走路時疼痛顯著減輕，膝蓋活動時的痠痛感也獲得改善，目前持續回診治療。

江驊修表示，膝關節疼痛在中醫門診極常見，多由退化性關節炎引起，其發生率隨年齡增長而升高，尤以50歲後為甚，女性發病率高於男性；其中以膝蓋為最常受影響的部位，常見症狀包括疼痛、腫脹、運動受限與關節畸形等。

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西醫治療多以止痛藥、玻尿酸注射及關節手術為主；而在中醫理論中，膝關節疼痛屬於「膝痹」，可依個人體質與症狀分為虛證、實證及虛實夾雜3類型。虛證多與年長者筋骨失養有關，實證則可能與風寒濕邪入侵或氣滯血瘀所致的經絡阻塞有關。

中醫針灸治療，能促進膝部與腿部的血液循環，以達到止痛、消腫效果。常用穴位包含犢鼻、足三里、陽陵泉、懸鐘與血海等。（台南市立醫院提供）

中醫針灸治療，能促進膝部與腿部血液循環，活絡經脈進一步降低局部發炎反應以達到止痛、消腫效果。常用穴位包含犢鼻、足三里、陽陵泉、懸鐘與血海等，有研究發現，針灸可作用於中樞神經系統，減少發炎物質產生，有效緩解疼痛，且安全性高、無明顯副作用。

除了針灸治療，江驊修也提醒，膝關節需承受全身體重，建議控制體重、減少關節負擔，因研究顯示身體質量指數（BMI）與退化性膝關節炎發病率成正比，應避免長時間提重物、久蹲、久跪及不當爬樓梯，以減輕膝蓋壓力。適度運動可強化下肢肌力、延緩關節退化，但須避免劇烈活動造成損傷，尤其膝部曾經受傷者更應謹慎保養。

飲食方面應減少高油、高糖食物以降低體內發炎反應，並適量攝取富含維生素、鈣質與蛋白質的食物，如柑橘類水果、牛奶及豆製品，有助於修復關節、強化骨骼，提升長期保健效果。

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