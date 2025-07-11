自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》佛手瓜「渾身是寶」 涼拌龍鬚菜脆口好滋味

2025/07/11 06:31

農糧署表示，龍鬚菜與佛手瓜是同一種植物，名為「梨瓜」。（資料照）

農糧署表示，龍鬚菜與佛手瓜是同一種植物，名為「梨瓜」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕龍鬚菜、佛手瓜皆為餐桌上常見的菜色，但您知道它們本質上是同種嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，龍鬚菜與佛手瓜是同一種植物，名為「梨瓜」，前者是梨瓜的嫩梢、後者是梨瓜的果實，產季皆落在4-10月左右。

龍鬚菜 挑葉片黃綠、莖保水為佳

農糧署指出，龍鬚菜是梨瓜的嫩梢，葉子形狀特別，有掌狀葉和捲鬚葉。2者對生，掌狀葉呈現五角形；捲鬚葉為特化葉，用來攀附物體，捲曲如龍鬚，是臺灣夏季重要的蔬菜。

農糧署補充，龍鬚菜國內以花蓮為主產地，其次為南投、高雄，富含膳食纖維、鐵質、磷與鋅等營養素。由於它採收後會逐漸老化，因此，選購時應以葉片鮮嫩、呈黃綠色、無水傷，莖部無乾枯為主，買回家建議儘早食用，或以保鮮袋包裹冷藏，於3日內食畢。

料理方面，農糧署建議，可先挑出嫩梢、摘除捲鬚和較粗纖維，再以清炒、涼拌或汆燙方式呈現，美味至極。

●炒龍鬚菜：可搭配豆豉、腐乳、薑絲、蒜頭，炒出不同風味。

●涼拌龍鬚菜：滾水汆燙2分鐘後冰鎮，再依個人喜好調製醬汁，如水、醬油、烏醋、胡麻醬、美乃滋，最後淋上即可。

佛手瓜 高鉀低鈉美食

農糧署分享，佛手瓜是梨瓜的果實，因似虔誠合掌的雙手而得名。外型像水梨或芭樂，果皮從綠色到乳白色都有。

農糧署補充，佛手瓜又稱隼人瓜，意指古代日本南九州地區原住民於1934年臺灣發生嚴重的關刀山地震時，為儘速復耕，便由九州鹿兒島地區引入，其生命力強、生長快速且病蟲害少。

農糧署表示，佛手瓜吃起來清脆爽口、熱量低，且富含鋅、維生素B與C及礦物質等營養素，更具高鉀低鈉的特性；料理方面，適合炒食、煮湯或是醃漬。

農糧署指出，佛手瓜外型像水梨或芭樂，熱量低，且富含鋅、維生素B與C及礦物質等營養素。（資料照）

農糧署指出，佛手瓜外型像水梨或芭樂，熱量低，且富含鋅、維生素B與C及礦物質等營養素。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中