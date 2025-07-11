健康網》佛手瓜「渾身是寶」 涼拌龍鬚菜脆口好滋味

農糧署表示，龍鬚菜與佛手瓜是同一種植物，名為「梨瓜」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕龍鬚菜、佛手瓜皆為餐桌上常見的菜色，但您知道它們本質上是同種嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，龍鬚菜與佛手瓜是同一種植物，名為「梨瓜」，前者是梨瓜的嫩梢、後者是梨瓜的果實，產季皆落在4-10月左右。

龍鬚菜 挑葉片黃綠、莖保水為佳

農糧署指出，龍鬚菜是梨瓜的嫩梢，葉子形狀特別，有掌狀葉和捲鬚葉。2者對生，掌狀葉呈現五角形；捲鬚葉為特化葉，用來攀附物體，捲曲如龍鬚，是臺灣夏季重要的蔬菜。

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農糧署補充，龍鬚菜國內以花蓮為主產地，其次為南投、高雄，富含膳食纖維、鐵質、磷與鋅等營養素。由於它採收後會逐漸老化，因此，選購時應以葉片鮮嫩、呈黃綠色、無水傷，莖部無乾枯為主，買回家建議儘早食用，或以保鮮袋包裹冷藏，於3日內食畢。

料理方面，農糧署建議，可先挑出嫩梢、摘除捲鬚和較粗纖維，再以清炒、涼拌或汆燙方式呈現，美味至極。

●炒龍鬚菜：可搭配豆豉、腐乳、薑絲、蒜頭，炒出不同風味。

●涼拌龍鬚菜：滾水汆燙2分鐘後冰鎮，再依個人喜好調製醬汁，如水、醬油、烏醋、胡麻醬、美乃滋，最後淋上即可。

佛手瓜 高鉀低鈉美食

農糧署分享，佛手瓜是梨瓜的果實，因似虔誠合掌的雙手而得名。外型像水梨或芭樂，果皮從綠色到乳白色都有。

農糧署補充，佛手瓜又稱隼人瓜，意指古代日本南九州地區原住民於1934年臺灣發生嚴重的關刀山地震時，為儘速復耕，便由九州鹿兒島地區引入，其生命力強、生長快速且病蟲害少。

農糧署表示，佛手瓜吃起來清脆爽口、熱量低，且富含鋅、維生素B與C及礦物質等營養素，更具高鉀低鈉的特性；料理方面，適合炒食、煮湯或是醃漬。

農糧署指出，佛手瓜外型像水梨或芭樂，熱量低，且富含鋅、維生素B與C及礦物質等營養素。（資料照）

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