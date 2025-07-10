胃痛3年吃藥無效 全因幽門螺旋桿菌！新竹臺大分院4合1療法根除

一名40多歲公務員胃部上悶痛時間長達3年，最後確診幽門螺旋桿菌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃美珠／新竹報導〕40歲張姓公務員胃痛已經有3年了，總是間歇性上腹悶痛，吃了成藥也無法緩解，他求診新竹臺大分院胃腸肝膽科醫師黃詮博，經過胃鏡跟切片檢查，確認是幽門螺旋桿菌作祟，並且合併有慢性胃炎跟十二指腸潰瘍。經鉍劑4合1療法成功根除菌體，潰瘍跟疼痛也大幅改善。

黃詮博說，幽門螺旋桿菌是種革蘭氏陰性螺旋狀細菌，透過螺旋結構與鞭毛，深入胃黏液層並黏附於胃黏膜，藉由分泌尿素酶將胃內尿素分解為氨與二氧化碳，進而中和胃酸、保護自身，使其長期寄生導致慢性發炎，嚴重有誘發潰瘍與癌前病變的問題；這也是相關研究發現感染者有超過5成有慢性胃炎，同時是9成以上十二指腸潰瘍與高達8成胃潰瘍的主因。更可怕的是，感染者罹患胃癌的風險是一般人的6倍到10倍，並可能導致胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤，不可輕忽。

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感染者常見的症狀有：腹部灼熱感、空腹時胃痛、脹氣、噯氣、噁心、食慾不振等；如果造成慢性胃炎，更會造成長期的間歇性胃痛，前述張先生就是典型的患者。

黃詮博說，4合1鉍劑療法結合2種抗生素，也就是鉍劑與制酸劑，治療成功率高達94%，已成為臨床的有效新選擇。而張先生接受治療期間，僅出現輕微腹瀉，並未影響生活與進食，療程順利完成。治療後經尿素呼氣測試也確認菌體已成功清除，後續胃鏡檢查也沒有再看到有潰瘍的病灶。

新竹臺大分院醫師黃詮博向病人詳細說明幽門螺旋桿菌感染部位及治療方式。（新竹臺大分院提供）

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