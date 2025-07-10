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胃痛3年吃藥無效 全因幽門螺旋桿菌！新竹臺大分院4合1療法根除
〔記者黃美珠／新竹報導〕40歲張姓公務員胃痛已經有3年了，總是間歇性上腹悶痛，吃了成藥也無法緩解，他求診新竹臺大分院胃腸肝膽科醫師黃詮博，經過胃鏡跟切片檢查，確認是幽門螺旋桿菌作祟，並且合併有慢性胃炎跟十二指腸潰瘍。經鉍劑4合1療法成功根除菌體，潰瘍跟疼痛也大幅改善。
黃詮博說，幽門螺旋桿菌是種革蘭氏陰性螺旋狀細菌，透過螺旋結構與鞭毛，深入胃黏液層並黏附於胃黏膜，藉由分泌尿素酶將胃內尿素分解為氨與二氧化碳，進而中和胃酸、保護自身，使其長期寄生導致慢性發炎，嚴重有誘發潰瘍與癌前病變的問題；這也是相關研究發現感染者有超過5成有慢性胃炎，同時是9成以上十二指腸潰瘍與高達8成胃潰瘍的主因。更可怕的是，感染者罹患胃癌的風險是一般人的6倍到10倍，並可能導致胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤，不可輕忽。
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感染者常見的症狀有：腹部灼熱感、空腹時胃痛、脹氣、噯氣、噁心、食慾不振等；如果造成慢性胃炎，更會造成長期的間歇性胃痛，前述張先生就是典型的患者。
黃詮博說，4合1鉍劑療法結合2種抗生素，也就是鉍劑與制酸劑，治療成功率高達94%，已成為臨床的有效新選擇。而張先生接受治療期間，僅出現輕微腹瀉，並未影響生活與進食，療程順利完成。治療後經尿素呼氣測試也確認菌體已成功清除，後續胃鏡檢查也沒有再看到有潰瘍的病灶。
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