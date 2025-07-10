27％產婦死亡與產後出血有關 高齡產婦、試管嬰兒孕婦為高危險群

光田醫院婦產科醫師陳穎中指出，產後出血主因包括子宮收縮不良、胎盤剝離異常等，多數為無法預測的突發狀況。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕一名30多歲的高齡產婦剖腹產後子宮收縮不良，出血近6,000毫升，經初步止血後仍無法控制，醫師與家屬溝通後緊急進行子宮切除手術，住進加護病房3到9小時後才穩定；光田綜合醫院婦產科醫師陳穎中表示，高齡產婦、試管嬰兒孕婦，以及患有妊娠高血壓、妊娠糖尿病等族群，皆是「產後出血」的高風險對象，應特別留意生產時的出血狀況。

另一名20多歲的產婦自然產後出現瀰漫性血管內凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC），出血達10000毫升，血壓驟降至30至50 mmHg，凝血功能幾乎喪失，經大量輸血並安排血管栓塞手術，急救18小時，產婦的血壓、呼吸才逐漸穩定，從鬼門關搶救回來。

請繼續往下閱讀...

陳穎中表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球約27%的產婦死亡與產後出血有關，是最常見的致命產科急症之一。產後出血通常發生於生產後24小時內，自然產出血量超過500毫升、剖腹產出血量超過1000毫升，即屬異常，不論何種生產方式皆可能發生。

一名體重50公斤的產婦，體內約有3,500毫升血液，若出血達500至1000毫升，相當於流失近1/7至1/3的血量，嚴重者恐危及生命。

陳穎中指出，產後出血主因包括子宮收縮不良、胎盤剝離異常等，多數為無法預測的突發狀況。因此，產婦應按時產檢，並依醫囑規劃生產過程，才能降低風險、守護安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法