三總技術突破！精準處置肺部小結節 診斷治療一次到位

三總胸腔外科主治醫師蔡遠明說，三總團隊開發的「改良式經肺實質導航支氣管鏡」可大幅降低手術費用，並縮短手術時間。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕肺癌居於我國癌症死因之首多年；若能在0期、第1期就確診，5年存活率可超過9成。但早期肺癌體積小，有時位置較深、位於支氣管路徑不明處，是臨床治療的一大挑戰。三總團隊開發「改良式經肺實質導航支氣管鏡」突破性技術，可一次完成診斷與治療，特別適用於支氣管徑路不明確的肺內病灶。

59歲的李女士因長期咳嗽及家族有肺癌病史，接受低劑量電腦斷層檢查，在右上肺葉發現約1.5公分毛玻璃結節，經三總團隊的「改良式經肺實質導航支氣管鏡」實質穿刺定位，確認手術切除範圍後，緊接著轉換至單孔胸腔鏡手術切除，後確診惡性腫瘤，為第1期肺腺癌，尚未出現淋巴結轉移，亦無遠端侵犯跡象，後續追蹤至今無復發情形，成功阻止肺癌進一步惡化。

三總胸腔外科主治醫師蔡遠明解釋，我國已針對肺癌高風險族群提供公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢服務，有助於發現早期肺癌，但發現疑似個案後，需仰賴支氣管鏡檢進行進一步檢查，以週邊病灶為例小於2公分病灶診斷率約33%，大於2公分病灶診斷率約62%，仍有其局限性。

蔡遠明表示，三總團隊最新開發的「改良式經肺實質導航支氣管鏡」結合虛擬導航、穿肺實質取樣，克服傳統支氣管鏡及電腦斷層導引穿刺的盲點，可提升整體診斷陽性率，成功建立通道的個案中，診斷率高達86.7%，另也提高病灶判讀與取樣的精準度，手術時間也從1.5小時至2小時縮短至1小時左右。

此外，蔡遠明表示，三總開發的新式手術也具有高度可行性與良好安全性，因不使用傳統球囊組及鞘管，改以鈍頭活檢鉗創建實質通道，可降低器材門檻與縮減病患醫療支出，手術費用從10餘萬降低到數萬元左右，且優化的手術流程可於單次麻醉下同步完成定位與切除，一次性完成診斷與治療，進一步降低病患風險並有效縮短住院時間。

蔡遠明也提到，新式手術臨床應用期間，患者並未發生氣胸、出血等嚴重併發症，且幾乎適用於所有患者，不過若患者已有出血情況，或正在使用抗凝血劑，則不建議進行手術，相關研究成果已發表於國際權威期刊《Surgical Endoscopy》。

