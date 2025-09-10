自由電子報
健康網》流感流行中 醫：得過還是要打疫苗

2025/09/10 13:31

小兒科醫師黃紹基發現，近幾天，因流感就醫的人變多了。（圖取自shutterstock）

小兒科醫師黃紹基發現，近幾天，因流感就醫的人變多了。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期各校陸續開學，然困擾學童與家長的莫過於傳染病。其中流感最容易群聚感染，部分學童連課本都還沒到手就要請病假了。且流感的患者不分年齡，成人也容易染上。小兒科醫師黃紹基表示，近期觀察感染流感者略為增加，快篩陽性率約為36%，提醒即使你在年初得過流感了，還是要打疫苗。

黃紹基在粉專「小基醫家愛叮嚀Dr. Huang's family clinic」表示，這幾天來看診的朋友，但有一種病毒的存在令他感到意外，它是「流感」！快篩陽性率不算低，小基醫師統計近日流感快篩的陽性率約是36%，其中A流是B流的8倍，這還不包括家人確診流感而自身有流感典型症狀而來看診的民眾。

黃紹基表示，這只是一基層診所的單一短期統計，不能代表整體流行狀況，但能告訴我們，流感一直都在，A流比B流多，一人得到後親友也容易被感染。預防流感最好的方式還是接種疫苗，即便現在得了流感，今年還是建議要打疫苗。

疾管署呼籲，流感疫苗施打後需約2週後才會產生足夠的抗體，具保護效果，故民眾應儘早於11月底疫情來臨前洽詢公費或自費接種服務，提升自我保護力，預防感染。另完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他病毒所引起的感冒，因此民眾仍應注意個人衛生保健及各種預防措施。

同時疾管署提醒，公費流感疫苗將自10月1日開打，請接種當年度疫苗，以獲得最佳免疫保護。同時本年度全面改採三價流感疫苗，因世界衛生組織（WHO）於2023年說明，自2020年3月以來，全球已未再監測到自然發生之B型Yamagata病毒株，建議將該病毒株儘速自流感疫苗成分中移除，亦即優先建議使用三價流感疫苗。經2024年1月24日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，該署依循WHO建議辦理流感疫苗採購作業。經評估國內外三價流感疫苗許可證取得及廠商供貨情形，今（2025）年全面採購三價流感疫苗，與先進國家一致。

開學後，不少飽受傳染病所苦的學童變多，流感是其中之一。（圖取自shutterstock）

開學後，不少飽受傳染病所苦的學童變多，流感是其中之一。（圖取自shutterstock）

