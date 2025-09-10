15歲少男十二指腸潰瘍出血 「這菌」釀嘔吐臉蒼白

成大醫院小兒肝膽腸胃科醫師羅筱淯指幽門桿菌被世衛組織列為第一級致癌的微生物，如有感染相關症狀，不宜輕忽。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名15歲國中男生因解黑便、嘔吐、臉色蒼白及頭暈等症狀就醫，檢查有嚴重貧血，接受輸血、服藥後仍持續嘔吐，血色素在1天內急降，急輸血後轉到成大醫院，住院做胃鏡發現十二指腸潰瘍出血，即進行腎上腺素注射及雙極電燒止血術，病情才逐漸穩定。

3日後，患者再接受胃鏡檢查顯示潰瘍已止血，胃部呈現結節性胃炎，病理切片及幽門桿菌檢查均顯示為幽門桿菌感染。依據藥物敏感性測試結果，男國中生接受四合一抗生素療法後，症狀完全改善。

成醫小兒肝膽腸胃科醫師羅筱淯說明，幽門桿菌（亦稱幽門螺旋桿菌）是1種革蘭氏陰性、螺旋狀的細菌，能在胃酸環境存活。幽門桿菌感染者約有10%至20%的發展成消化性潰瘍；約1%至2%可能發展為胃癌。有研究顯示70%胃癌與幽門桿菌相關，世界衛生組織將幽門桿菌列為第1級致癌物。

全球約有半數人口感染幽門桿菌，兒童感染率則受地區環境和社會經濟影響，發展中國家感染率常較高，尤其是衛生條件較差的地區。此菌可能的傳播方式為經口途徑，如食用受污染的食物和水，或與幽門感菌感染者密切接觸。

羅筱淯指出，兒童及青少年幽門桿菌感染臨床症狀多樣化，臨床表現可能不典型，常見症狀包括慢性腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、食慾不振等，有時與其他常見腸胃疾病相似。嚴重感染可能導致消化性潰瘍出血，出現黑便、嘔血及貧血等症狀，若未及時治療，可能潰瘍出血、穿孔導致病況危急。

幽門桿菌感染診斷方法包括侵入性與非侵入性，侵入性方法為胃鏡檢查，可觀察胃部和十二指腸黏膜狀況，並取樣做病理切片檢查、幽門桿菌培養或快速尿素酶測試。治療以三合一或四合一療法為主，包括質子幫浦抑制劑、鉍劑與抗生素，療程7至14天，須按時完成療程、確保療效。

羅筱淯強調，若能及早發現、治療幽門桿菌感染，兒童與青少年的預後大多良好，若未及時治療，可能導致慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至增加胃癌風險。在治療後仍應定期追蹤，確保完全根除幽門桿菌。

胃感染幽門桿菌的十五歲男國中生十二指腸有潰瘍出血及電燒治療止血的情形。（成大醫院提供）

