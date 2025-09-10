自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》異種移植現生機！FDA批准豬腎試驗 患者重生返職場

2025/09/10 14:05

豬腎移植再進一步，美國人體臨床試驗獲准展開，為腎臟功能下降病人帶來曙光；圖為情境照。（圖取自freepik）

豬腎移植再進一步，美國人體臨床試驗獲准展開，為腎臟功能下降病人帶來曙光；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一項探索豬器官在人類體內運作的人體臨床試驗，獲准展開！從事基因編輯豬器官移植研究的生技公司eGenesis表示，美國食品藥物管理局（FDA）已批准展開人體試驗，將使用該公司豬隻的腎臟。

CNN》報導，eGenesis的豬隻經過基因改造，使其器官與人類受贈者更為相容。關鍵技術是利用名為CRISPR的工具，去除一種名為α-半乳糖（alpha gal）的碳水化合物相關基因。如果不去除，人類身體幾乎會立即排斥豬器官。

在美國已經有少數這類被稱為「異種移植」的手術案例，包括紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone）進行的豬腎移植，以及馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）進行的豬心移植。這些案例中的病人都已經沒有其他治療選項，因此器官移植並非透過標準的臨床試驗，而是依照特別規定，在病人處於極度危急情況下，允許的實驗性療法。

麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）醫師宣布，他們已完成第3例實驗性的豬腎移植。這名受贈者比爾・史都華（Bill Stewart） 在6月14日接受手術，之後已經返家，甚至重返工作崗位。「我們做這件事的人實在太少了，可以說是在邊進行邊撰寫醫療流程，」現年54歲的史都華說，「我的體力還遠不如我期望的狀態，但能夠到戶外、手術已經順利完成，而且知道未來有希望的日子在等著我，這真的很棒。」

史都華有高血壓的家族病史，雖然生活相當活躍，但幾乎成年後大部分時間都受到高血壓影響。高血壓會使腎臟周圍的血管收縮，進而降低腎臟的功能。他說，在腎臟科醫師進行一些檢查後，發現他的腎臟功能明顯下降，最終只剩下正常功能的10%-15%。就在那個時候，他開始進行洗腎治療。

患者先鋒

麻省總醫院首位接受豬腎移植的患者是62歲的瑞克・斯雷曼（Rick Slayman），手術於 2024 年 3 月進行。斯雷曼成為世界上首位接受基因編輯豬腎的活體受贈者，但2個月後因與移植器官無關的心臟問題去世。

67歲的蒂姆・安德魯斯（Tim Andrews）於今年1月在麻省總醫院接受豬腎移植，至今仍運作正常。他目前是全球存活時間最長的豬腎受贈者。

麻省總醫院使用的豬腎皆來自eGenesis。另一家生技公司United Therapeutics則提供基因編輯豬器官給紐約大學朗格尼醫學中心和馬里蘭大學醫學院的患者，並預計今年啟動自家的人體臨床試驗。

生技公司United Therapeutics計畫在今年將首批患者納入臨床試驗，最終研究人數可達50名。eGenesis在接下來2年半內，總共為33名患者進行移植。

麻省總醫院腎臟移植科醫師李昂多・里耶拉（Dr. Leonardo Riella）說，在健康狀況較佳、腎病尚未進入晚期的患者身上研究這項技術，也非常關鍵。主要原因是，在健康患者身上進行試驗，能真正測試移植器官的耐久性。「我們不會遇到洗腎隨時間產生的其他併發症，畢竟這些併發症會混淆對移植成效的判斷。」

超過10萬人等待器官移植

在美國，有超過10萬人正在等待器官捐贈，其中86%的患者需要腎臟。在大多數醫療中心，腎臟的平均等待時間約為3 到 5 年，但史都華的情況更不幸：他擁有O型血。研究發現，這類血型的人可能需要等待長達10年才能等到合適的腎臟捐贈。

