自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

把關民眾健康 新竹台大分院達文西手術 突破500台里程碑

2025/09/10 12:13

新竹台大分院達文西手術突破500台！手術團隊見證歷史時刻。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院達文西手術突破500台！手術團隊見證歷史時刻。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今天宣布，自2020年引進達文西Si手術系統，2023年升級為最新Xi系統，迄今已完成500台達文西手術，手術團隊欣喜見證歷史的時刻！未來將持續秉持創新研究的使命，深化在地醫療能量，銜接國際技術，推動達文西手術多元應用，為大新竹民眾健康把關。

新竹台大分院達文西手術中心召集人廖御佐醫師指出，達文西系統的發展正在重新定義手術模式，讓手術精準度與智慧化水平大幅提升。從傳統開腹手術、微創腹腔鏡手術到達文西系統，醫療團隊見證了手術技術近20年的快速演進。達文西系統能減少醫師操作疲勞，提高手術精度，也讓病人傷口更小、恢復更快。

外科部主任何明志醫師表示，達文西系統的最大優勢在於機械手腕的高靈活度與操作精細度，能在極小空間完成複雜動作，對深部腫瘤或器官周邊的精密操作特別有助益。「我們不僅要熟練成熟的術式，更要挑戰高難度與創新應用，發揮達文西系統最大價值，為病人帶來更安全有效的治療。」

廖御佐表示，該院的達文西Xi手術系統配備4K 3D沉浸式高畫質光學系統、靈巧機械手臂與多功能器械，結合多科專科認證醫師，包括一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科等，可因應高複雜度手術治療需求，為病人提供精準手術選擇。未來將持續發展智慧醫療、個人化醫療與精準醫學，讓大新竹地區病人享有與國際接軌的醫療選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中