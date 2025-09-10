把關民眾健康 新竹台大分院達文西手術 突破500台里程碑

新竹台大分院達文西手術突破500台！手術團隊見證歷史時刻。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今天宣布，自2020年引進達文西Si手術系統，2023年升級為最新Xi系統，迄今已完成500台達文西手術，手術團隊欣喜見證歷史的時刻！未來將持續秉持創新研究的使命，深化在地醫療能量，銜接國際技術，推動達文西手術多元應用，為大新竹民眾健康把關。

新竹台大分院達文西手術中心召集人廖御佐醫師指出，達文西系統的發展正在重新定義手術模式，讓手術精準度與智慧化水平大幅提升。從傳統開腹手術、微創腹腔鏡手術到達文西系統，醫療團隊見證了手術技術近20年的快速演進。達文西系統能減少醫師操作疲勞，提高手術精度，也讓病人傷口更小、恢復更快。

外科部主任何明志醫師表示，達文西系統的最大優勢在於機械手腕的高靈活度與操作精細度，能在極小空間完成複雜動作，對深部腫瘤或器官周邊的精密操作特別有助益。「我們不僅要熟練成熟的術式，更要挑戰高難度與創新應用，發揮達文西系統最大價值，為病人帶來更安全有效的治療。」

廖御佐表示，該院的達文西Xi手術系統配備4K 3D沉浸式高畫質光學系統、靈巧機械手臂與多功能器械，結合多科專科認證醫師，包括一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科等，可因應高複雜度手術治療需求，為病人提供精準手術選擇。未來將持續發展智慧醫療、個人化醫療與精準醫學，讓大新竹地區病人享有與國際接軌的醫療選擇。

