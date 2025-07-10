健康網》雨天路滑易撲街 瘀青傷別又揉又敷

雨天路滑，跌倒的人可不限於長輩，高危險群外出不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半個台灣下雨下到發紫，中南部「濕」到不行，雨天路滑，跌倒的人可不限於長輩，日前嘉義市長黃敏惠陪同行政院長卓榮泰勘災時，一個踉蹌、後仰重摔，幸無大礙。根據屏東縣南門醫院衛教資訊上提醒摔倒瘀青的人，別搓揉、按壓或者是熱敷，這可能會造成患部發炎，腫脹更嚴重。

氣象署已啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，且預測降雨仍將持續。全台恐怕要多濕幾天，最怕是走在濕滑的路上，容易滑、絆倒。根據南門醫院衛教資訊指出，跌倒、大力撞擊時，若皮膚表面沒有破皮、傷口，皮下血管也可能會因為撞擊而出現血管破裂、出血的狀況，以致皮膚出現青一塊、紫一塊的瘀血現象。

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即便不做任何處置 7天內會自然消退

剛受到撞擊的初期建議可採冰敷，幫助傷處組織收縮，也有助於血液凝結、避免瘀血範圍擴大；待患處的紅腫熱痛症狀消退後，即可改採熱敷，加速患部的血液代謝，也有助讓瘀血消散。輕微撞擊瘀青後，即便不做任何處置大約7天內瘀血都會自然消退；若患處逾一週仍未見改善，或仍有嚴重疼痛感時，則建議積極就診以瞭解是否傷及骨骼或深層組織。

另外，根據衛生福利部在2023年的死因統計，跌倒是65歲以上國人事故傷害死亡的第二大原因，南門醫院衛教資訊也提醒高危險群，不僅僅在雨天路滑時出門，平日也要格外小心、謹慎！

以下是高危險族群：

●近三個月內曾有跌倒。

●65 歲以上。

●步態不穩或下肢軟弱無力（夜間需下床上廁所）。

●頭暈者。

●姿勢性低血壓或貧血。

●意識障礙（如:意識混亂、痴呆、躁動不安）。

●血糖低者。

●活動或視力障礙：行動不便或活動時需使用輪椅、拐杖、助行器、或手杖等輔助器。

●服用特殊藥物（如：鎮靜、安眠、降血壓、降血糖或利尿劑任一項藥物）。

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