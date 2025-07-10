自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》雨天路滑易撲街 瘀青傷別又揉又敷

2025/07/10 10:58

雨天路滑，跌倒的人可不限於長輩，高危險群外出不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

雨天路滑，跌倒的人可不限於長輩，高危險群外出不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕半個台灣下雨下到發紫，中南部「濕」到不行，雨天路滑，跌倒的人可不限於長輩，日前嘉義市長黃敏惠陪同行政院長卓榮泰勘災時，一個踉蹌、後仰重摔，幸無大礙。根據屏東縣南門醫院衛教資訊上提醒摔倒瘀青的人，別搓揉、按壓或者是熱敷，這可能會造成患部發炎，腫脹更嚴重。

氣象署已啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，且預測降雨仍將持續。全台恐怕要多濕幾天，最怕是走在濕滑的路上，容易滑、絆倒。根據南門醫院衛教資訊指出，跌倒、大力撞擊時，若皮膚表面沒有破皮、傷口，皮下血管也可能會因為撞擊而出現血管破裂、出血的狀況，以致皮膚出現青一塊、紫一塊的瘀血現象。

即便不做任何處置 7天內會自然消退

剛受到撞擊的初期建議可採冰敷，幫助傷處組織收縮，也有助於血液凝結、避免瘀血範圍擴大；待患處的紅腫熱痛症狀消退後，即可改採熱敷，加速患部的血液代謝，也有助讓瘀血消散。輕微撞擊瘀青後，即便不做任何處置大約7天內瘀血都會自然消退；若患處逾一週仍未見改善，或仍有嚴重疼痛感時，則建議積極就診以瞭解是否傷及骨骼或深層組織。

另外，根據衛生福利部在2023年的死因統計，跌倒是65歲以上國人事故傷害死亡的第二大原因，南門醫院衛教資訊也提醒高危險群，不僅僅在雨天路滑時出門，平日也要格外小心、謹慎！

以下是高危險族群：
●近三個月內曾有跌倒。
●65 歲以上。
●步態不穩或下肢軟弱無力（夜間需下床上廁所）。
●頭暈者。
●姿勢性低血壓或貧血。
●意識障礙（如:意識混亂、痴呆、躁動不安）。
●血糖低者。
●活動或視力障礙：行動不便或活動時需使用輪椅、拐杖、助行器、或手杖等輔助器。
●服用特殊藥物（如：鎮靜、安眠、降血壓、降血糖或利尿劑任一項藥物）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中