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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子暑假晚睡1小時？ 美研究：BMI直直升

2025/07/09 22:40

研究發現，小學生暑假若晚睡時間超過1小時以上，BMI上升速度也會變快；情境照。（圖取自freepik）

研究發現，小學生暑假若晚睡時間超過1小時以上，BMI上升速度也會變快；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假剛開始沒多久，好不容易不需要6點起床7點出門8點上課，玩到11、12點再睡好不快樂？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享有研究發現，小學生暑假若晚睡時間超過1小時以上，BMI上升速度也會變快，讓孩子從原來「直著長」變成「橫著長」。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，生長激素不是「隨時都在分泌」，人體內自己產生的生長激素，大多是在孩子入睡後一小時左右分泌最多，尤其在晚上10點到凌晨2點這段時間，是分泌最旺盛的「黃金時段」，如果太晚入睡，有可能錯過這段關鍵的分泌時期，即使睡得夠久，還是會影響到生長激素的分泌，不利於小朋友的生長發育。

陳奕成說，研究發現小學生暑假若晚睡時間超過1小時以上，BMI上升速度也會變快。這種BMI的上升，通常也都伴隨身高增長速度變慢的風險。是因為孩子變胖不單只是因為飲食放縱的結果，而是他們身體作息整體被打亂，進而影響成長激素的分泌，以及破壞其他生長相關的荷爾蒙的平衡，才會讓孩子從原來「直著長」變成「橫著長」。

長高不放假作息建議

●就寢時間別晚於晚上10點：即使放假，也盡量維持規律作息，上床就寢的時間當然可以有點彈性的調整，但也不宜與上學期間相差太大，最好是控制在和平時差距1小時以內。避免打亂他們的生理時鐘。等到假期結束的時候，也比較容易調整回正常的作息時間。

●睡前1小時關掉螢幕：電子螢幕的藍光會抑制「褪黑激素」分泌，包括手機、平板、電腦、電視等螢幕，都會讓孩子更難入睡。建議睡前1小時遠離這些電子螢幕，從事其他較溫和的靜態活動，像是親子共讀就是很好的方式，培養更好入睡的環境和情緒。

●白天多活動、晚上睡更沉：白天有機會就外出放電，適度的運動，像是跳繩、跑步、游泳等，不只有在當下會刺激生長激素的分泌，在晚上的時候也可以讓孩子更容易入眠，加強夜間時生長激素的釋放。

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