健康網》高纖黃金果香甜Q嫩 營養師：1顆=半碗高麗菜纖維量

營養師指出，黃金果吃起來香甜Q嫩，Q就是它的纖維，一顆就有1.2公克的纖維量，大約是半碗的煮熟高麗菜的纖維量。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃金果吃起來香甜Q嫩，營養師李婉萍指出，Q就是它的纖維，一顆就有1.2公克的纖維量，大約是半碗的煮熟高麗菜的纖維量，咬起來不辛苦，非常適合不喜歡吃纖維的朋友，1顆黃金果熱量僅49大卡，比500c.c.微糖紅茶的熱量還低，也適合減重瘦身的朋友可以飯前吃增加飽足感。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，黃金果吃起來沒有酸味，平均糖度在12-15度，但吃起來有清爽甜美的口感，不會很甜膩，雖然熱量不高，但1顆的醣類12.3公克，大約就是1份糖，像是糖友1天如果建議攝取2份水果，換算大約是2顆黃金果，吃太多也會影響血糖上升。

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李婉萍指出，採買黃金果應挑選外表完整結實、沒有瑕疵或瘀傷，靠近果梗部帶有些微綠色者為宜。表皮摸起來稍帶硬度的黃金果，口感比較Q彈；若摸起來偏軟，代表已經熟透，果肉比較甜也略帶黏性。黃金果放置於常溫陰涼處容易軟化，完全成熟後應放入冰箱保存。為避免溫度過低發生「寒害」，記得事先用紙包裹再冷藏。

李婉萍說，食用圓滾滾的黃金果前，只要縱向剖成兩半，將咖啡色水滴狀的種籽去除，再用湯匙舀出果肉即可。另外，也可以像是處理柳丁那樣，先切成一片一片，去除上方纖維後沿果皮邊緣切開或直接剝下果肉食用。不過黃金果果肉和空氣一接觸會迅速氧化，變成褐黃色，所以剖開之後應盡快吃完。若是擔心果肉太快變色，也可以擠上幾滴檸檬汁。

李婉萍指出，黃金果的果肉為乳白色、半透明膠質狀，口感有點類似果凍或軟柿子、釋迦，清甜Q嫩，感覺還有點香草或乳香味，靠近果皮的地方因含有乳汁，吃完後會覺得嘴唇黏黏的，推薦大家可以先冷藏或冷凍再享用，會更爽口美味。除了新鮮食用之外，因味道較為淡雅，所以也很適合加進沙拉、優格。

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