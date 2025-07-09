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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》睡不好精神差好困擾？ 中醫：掌握關鍵4因子助好眠

2025/07/09 21:59

中醫師表示，睡眠不只是休息，也是調節荷爾蒙、恢復活力的重要時段。掌握固定時間睡眠、製造助眠環境等要點，有助好眠；情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，睡眠不只是休息，也是調節荷爾蒙、恢復活力的重要時段。掌握固定時間睡眠、製造助眠環境等要點，有助好眠；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失眠問題是現代人困擾的文明病症之一，不僅影響工作與生活，也會導致情緒、精神差。翰醫堂板新中醫診所中醫師表示，睡眠不只是休息，也是調節荷爾蒙、恢復活力的重要時段。日常生活建議掌握養成固定睡眠時間製造助眠環境睡前避免飲食、飲酒或過度運動、搭配穴道按摩與食療等4要項，有助穩定心神，打造好眠人生。

中醫師於臉書專頁「翰醫堂板新中醫診所」發文表示，睡得好是健康的起點，因為睡眠有助恢復活力，也可調節荷爾蒙，尤其男性荷爾蒙（睪固酮）的穩定分泌，也與怎麼睡、睡多久有關。想要擺脫睡不好、睡不久的困擾，建議遵循以下4個助眠關鍵：

固定睡眠時段，讓荷爾蒙分泌回正軌：每天盡量在晚間11點前入睡，並保持6.5-8小時的睡眠時間，尤其男性有助於夜間睪固酮自然釋放。

製造助眠環境：睡前避免使用手機、強光照射，可使用遮光窗簾，且以低溫約攝氏18-23度舒眠環境為佳。

中醫師指出，睡得好是健康的起點，睡前應避免使用手機、強光照射，且以低溫約攝氏18-23度舒眠環境為佳；情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，睡得好是健康的起點，睡前應避免使用手機、強光照射，且以低溫約攝氏18-23度舒眠環境為佳；情境照。（圖取自freepik）

睡前不過度飲食、喝酒或劇烈運動：消化、酒精、刺激運動都會延遲入眠，或破壞深層睡眠階段，影響隔天荷爾蒙分泌。

穴道調理與食療：日常保健可壓按神門穴、太溪穴，有助安神補腎、穩定心神。另，黃耆、枸杞、龍眼肉等藥材可補氣、養血與安神，有助夜間休息更安穩。

此外，翰醫堂板新中醫診所中醫師陳國誌也曾於臉書專頁發文提及，長期睡眠時間少於6小時，可能會提升2倍罹癌風險。至於好好睡覺則有以下6大好處：

1.幫助重整免疫系統：睡眠對於免疫系統的調節與維持有著重要的作用，好的睡眠可以幫助促進淋巴細胞的生長及分泌，進而增強免疫系統，使身體能夠抵抗疾病。

2.重整身體的代謝狀態：充足睡眠可以重整身體的生理時鐘和人體節律，進而調節食慾、代謝、荷爾蒙分泌等，幫助身體正常運作，促進健康代謝。

3.維持腸道健康：好的睡眠可以幫助維持腸道內微生物的蓬勃生長，腸道菌群對於人體健康非常重要，腸道菌群平衡可以幫助消化食物、產生營養素以維持腸道健康。

4.避免心血管疾病：睡眠時，人體會減少代謝和二氧化碳的產生，從而減少心臟的負擔，進而降低心臟和血管的炎症風險，減少心血管疾病的發生。
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5.幫助大腦學習、記憶、思考和判斷：睡覺有助大腦促進神經元之間的連接，且能提升大腦判斷及記憶新的信息，幫助代謝廢物的排除、降低阿茲海默症或失智症的發生率。⠀⠀⠀

6.改善精神及心理狀態：良好睡眠有助調節情緒，緩解生活中的壓力及焦慮，有助提高心情、情緒穩定性。

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