陰道卡卡還摸到肉團 醫：自然產婦女7成子宮脫垂

婦人罹患嚴重的子宮脫垂，已達第4級，子宮下滑到陰道口外。（澄清醫院中港分院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名50歲婦人育有3名子女，10年多來一直感覺陰道裡有東西卡卡，近兩年發現陰道竟有一團肉露出，就醫檢查發現子宮已完全脫垂，露出陰道口約5公分長的子宮組織，澄清醫院中港院區婦產科醫師溫亭虹指出，臨床醫學統計，約7成自然生產婦女，會有程度不一的子宮脫垂現象，一旦感覺有東西在陰道裡，應及早就醫。

溫亭虹指出，婦女罹患嚴重的子宮脫垂，走路時因脫垂的子宮組織和陰道內壁不斷摩擦，內視鏡檢查婦人陰道已有擦傷流血現象，婦人也說，最初發現陰道有一團肉露出，會用手指塞回去，但在解便或走路後，那團肉又露出陰道，很不舒服，尤其走路太久，陰道裡會隱隱作痛。

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<4h>脫垂修補手術復位 網膜不會被組織吸收

溫亭虹為婦人進行，子宮脫垂進行脫垂修補手術，以蝴蝶雙翼狀的特殊醫材網膜，鉤住骨盆底的韌帶，網膜能扶住脫垂的子宮往上懸吊，將脫垂出陰道的子宮完整復位，該醫材網膜不會被組織吸收，不需更換、不用取出。

澄清醫院中港院區婦產科醫師溫亭虹指出，約7成自然生產婦女，會有程度不一的子宮脫垂現象。（記者蔡淑媛攝）

溫亭虹表示，子宮脫垂的原因很多，常見與懷孕生產有關，尤其多次懷孕且自然生產的婦女，有較高機率發生，因為生產時骨盆底肌肉和韌帶的彈性減弱，無法再為子宮提供足夠的支撐，子宮會滑入陰道，脫垂程度輕重不一，嚴重時，子宮組織就會從陰道中伸出來，甚至露出陰道口。

另外，婦人長期咳嗽、長期便秘或搬運重物，腹壓過度增加，也可能導致子宮脫垂，漏尿、頻尿出現時，更需提高警覺。

溫亭虹補充，子宮脫垂是支撐骨盆器官的懸吊系統鬆弛，並非子宮本身的問題，必須由醫師詳細檢查診斷，做最好的治療，從根本解決問題。

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