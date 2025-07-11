自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》長痘痘別錯怪辣椒 遠離油炸物才是王道

2025/07/11 12:36

營養師指出，吃辣會長痘主要是因為油炸、重口味，再加上熬夜導致，與辣椒本身無關；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，吃辣會長痘主要是因為油炸、重口味，再加上熬夜導致，與辣椒本身無關；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有傳言指出「吃辣會長痘痘」，是真的嗎？營養師鄭玲君於臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片指出，這是錯誤的觀念！吃辣會長痘主要是因為油炸重口味，再加上熬夜導致，與辣椒本身沒有關係；反而用清爽的方式將辣椒入菜，對身體有益。

辣椒維生素C含量高 3類人少食

鄭玲君分享，辣椒是天然的抗氧化神器，辣椒的紅色來自於辣椒素與類胡蘿蔔素，而其中的茄紅素與玉米黃素，都是抗氧化的明星成分。它的維生素C含量甚至比檸檬還高，有助於對抗自由基、減緩老化，促進膠原蛋白的生成。

她說明，吃辣之所以會長痘，更多時候是因為油炸、重口味，再加上熬夜所致，與辣椒本身無關；如果選用新鮮的辣椒，並用清爽的方式烹調，其實對身體是有加分作用的。不過，她提醒，有腸胃炎、痔瘡、胃食道逆流等問題者，還是要少吃為妙。

辣椒小百科 越小越帶勁

農糧署補充，臺灣常見的辣椒按照辣度依序為雞心椒、朝天椒、青辣椒及紅辣椒，還有帶椒香、無辣度的糯米椒及青龍辣椒等。原則上，辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關。

農糧署表示，辣椒帶有辣味成分的「辣椒素」主要合成堆積在辣椒中央、辣椒籽附著的白色「胎座」上，當果實越趨成熟或乾燥時，從胎座表面細胞釋放出的辣椒素，便會附著於種子表面，使辣椒籽帶有辣味，但其實辣椒籽本身沒有合成辣椒素的能力。想要降低辣度，可於料理前將胎座挖除。

料理方面，農糧署建議，未一次使用完畢的辣椒可裝入保鮮盒（袋）放入冰箱冷凍，用多少切多少；如果發現表面或蒂頭出現腐爛，應整根丟棄，勿再食用。

農糧署分享，辣椒辣度與種類有關，而最辣的部分其實不是「籽」，而是「胎座」。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享，辣椒辣度與種類有關，而最辣的部分其實不是「籽」，而是「胎座」。（圖取自農糧署臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中