健康網》長痘痘別錯怪辣椒 遠離油炸物才是王道

營養師指出，吃辣會長痘主要是因為油炸、重口味，再加上熬夜導致，與辣椒本身無關；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有傳言指出「吃辣會長痘痘」，是真的嗎？營養師鄭玲君於臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片指出，這是錯誤的觀念！吃辣會長痘主要是因為油炸、重口味，再加上熬夜導致，與辣椒本身沒有關係；反而用清爽的方式將辣椒入菜，對身體有益。

辣椒維生素C含量高 3類人少食

鄭玲君分享，辣椒是天然的抗氧化神器，辣椒的紅色來自於辣椒素與類胡蘿蔔素，而其中的茄紅素與玉米黃素，都是抗氧化的明星成分。它的維生素C含量甚至比檸檬還高，有助於對抗自由基、減緩老化，促進膠原蛋白的生成。

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她說明，吃辣之所以會長痘，更多時候是因為油炸、重口味，再加上熬夜所致，與辣椒本身無關；如果選用新鮮的辣椒，並用清爽的方式烹調，其實對身體是有加分作用的。不過，她提醒，有腸胃炎、痔瘡、胃食道逆流等問題者，還是要少吃為妙。

辣椒小百科 越小越帶勁

農糧署補充，臺灣常見的辣椒按照辣度依序為雞心椒、朝天椒、青辣椒及紅辣椒，還有帶椒香、無辣度的糯米椒及青龍辣椒等。原則上，辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關。

農糧署表示，辣椒帶有辣味成分的「辣椒素」主要合成堆積在辣椒中央、辣椒籽附著的白色「胎座」上，當果實越趨成熟或乾燥時，從胎座表面細胞釋放出的辣椒素，便會附著於種子表面，使辣椒籽帶有辣味，但其實辣椒籽本身沒有合成辣椒素的能力。想要降低辣度，可於料理前將胎座挖除。

料理方面，農糧署建議，未一次使用完畢的辣椒可裝入保鮮盒（袋）放入冰箱冷凍，用多少切多少；如果發現表面或蒂頭出現腐爛，應整根丟棄，勿再食用。

農糧署分享，辣椒辣度與種類有關，而最辣的部分其實不是「籽」，而是「胎座」。（圖取自農糧署臉書）

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