健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代糖害認知衰老1.6年 研究：60歲以下族群影響大

2025/09/18 17:12

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，對於代糖，中年族群、糖尿病患者、高頻率使用者尤應特別警惕，以防認知衰退更明顯；情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，對於代糖，中年族群、糖尿病患者、高頻率使用者尤應特別警惕，以防認知衰退更明顯；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕戒糖風潮席捲全球，超市飲料架上到處可見「零卡無糖」的食品，人們往往也以為選擇無糖等於健康。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究指出，研究團隊觀察受試者對比不同代糖攝入量與認知表現的變化，結果發現代糖高攝入組的記憶力、語言流暢性、認知能力均下降，相當於額外認知衰老1.6年，且以60歲以下族群影響最顯著。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，人們以為用代糖取代蔗糖，便能既享受甜味又避免肥胖、糖尿病和心血管疾病風險。於是，阿斯巴甜、赤藓糖醇、木糖醇、糖精等「代糖明星」迅速竄紅。但真相可能不如我們想像的美好，根據最新發表於《Neurology（神經病學）》的一項8年追蹤研究（Gonçalves et al., 2025）告訴我們：代糖或許正在「偷走」你的腦力。

記憶、語言、認知均下降

黃軒說明，研究團隊納入12772名巴西成年人（平均年齡51.9 歲，54.8%女性），對比不同代糖攝入量與認知表現的變化，得出以下結果，也令人意外：

記憶力下降速度：高攝入組比低攝入組快32%。

語言流暢性下降速度：高攝入組快173%。

整體認知能力下降速度：高攝入組快62%。

黃軒進一步解釋，換算下來，等於額外認知衰老1.6年，更令人震驚的是，此影響主要出現在60歲以下族群。而在具體甜味劑中，阿斯巴甜、糖精、木糖醇、山梨醇、安賽蜜與赤蘚糖醇均與認知下降有關，其中又以木糖醇與赤蘚糖醇影響最明顯。

代糖影響大腦3機制

代糖為什麼會影響大腦？黃軒說，雖然目前機制仍在研究中，但科學家提出了幾個可能的解釋：

腸腦軸干擾：代糖改變腸道菌群，進而影響神經傳導物質與腦功能。

代謝與胰島素反應：某些代糖可能干擾胰島素訊號，影響大腦能量供應。

炎症與血管影響：代糖或提高氧化壓力，造成腦血管微損傷，加速衰退。

3族群須特別警惕

對此研究黃軒也提出以下提醒：

中年族群須警惕：看似「無糖」的飲食習慣，可能是隱形認知殺手。

糖尿病患者：代糖不是安全護身符，反而在某些情況下與記憶力下降有關。

高頻率使用者：每天喝「零卡飲料」的人，認知衰退風險更明顯。

黃軒強調，代糖或許不像我們以為的那麼無害。這項長達8年的研究提醒我們：減糖不等於狂用代糖。真正護腦、護心、護身體的方式，仍是均衡飲食、多吃天然食材、保持運動與良好生活習慣。

