健康網》醫美意外頻傳 麻醉醫：告知病史很重要

〔健康頻道／綜合報導〕台北市一家醫美診所發生一件意外，一名男性欲進行陰莖增大手術，卻疑似因麻醉不當而過世。實際上與麻醉相關的意外相當多，過去曾有病患進行腋下除汗手術，卻在局部麻醉後陷入昏迷。林口長庚麻醉部主治醫師黃樹欽說明，除了進行手術前，詳細說明以外，病患也需要詳細說明病史，才能讓雙方的手術過程更安全。

黃樹欽在《長庚醫訊》說明，手術治療為解決部分疾病之必然手段，而麻醉卻是配合手術之醫療行為，畢竟整個麻醉過程順利，才有成功的手術。然而，您對麻醉認知有多少？是不是擔心如果麻醉太深，該醒醒不過來？在半身麻醉的過程會不會傷到神經，造成從此癱瘓站不起來？我術後的傷口很痛，是不是因為麻醉藥劑量不夠？這些常見問題，顯現患者對麻醉有諸多的疑慮。

認識您的麻醉醫師

過去曾發生過，某醫美診所替身體狀況良好的病人進行腋下除汗手術，局部麻醉後，病人卻出現抽搐，隨即陷入昏迷。這當中是否有醫療疏失？實在很難還原當時混亂危急的情景。為了正視手術麻醉安全，降低悲劇一再發生，衛福部徵詢專家意見，就結構、制度及法令面等檢討，擬加強相關管理辦法（醫美特管法已上路），明訂風險較高的手術必須聘請專責的麻醉醫師執行任務。中央主管機構，明令執行相關醫療行為者，必需佩戴執業執照作為辨識之用。病人只要稍加查驗其證照，即可清楚知道您的麻醉醫師是否具有合法身分。

麻醉醫師的工作任務

各種疾病有所謂輕、重、緩、急；是否決定接受開刀治療，視乎疾病病況，專業醫師的建議及個人的抉擇，而麻醉醫師可說是一個成功手術的幕後推手。一個合格的麻醉醫師需具備在手術過程中及早發現問題，及處理突發緊急狀況的能力。在手術過程中，我們特別重視麻醉中血壓及呼吸的生理變化，即時給予適當處置。例如麻醉過程中病人的氧氣濃度是否足夠？選取何種輸液？病人的體溫是否劇烈改變、血糖值的高低變化、腎上腺素分泌是否異常、是否合併有敗血症、各種代謝性及呼吸性酸鹼中毒的處理、是否出現輸血不良反應等，每個環節都必須嚴謹看待，畢竟這攸關病人的生命安危，輕忽不得。

麻醉前評估

在手術前填寫手術及麻醉同意說明書是相當重要的；根據醫療法規定，病人、親屬或法定關係人在簽具同意說明書之前，如有疑問或需進一步了解病情，是有權利詢問醫護人員問題的。醫護人員除了給予書面說明外，也有義務以口頭方式進行詳細解說，讓立同意書人充分了解手術及麻醉過程的風險，以免之後手術不如預期時，衍生出醫療糾紛。

病人的自我評估說明書告知過去病史也很重要，坦白告知麻醉醫師您有何種潛在的疾病，如是否有高血壓、糖尿病、氣喘、中風、心臟、肝臟、腎臟等等的病變；是否有藥物過敏（何種藥物？）；是否有異常出血現象？凝血機能是否異常？是否長期服用抗過敏藥或類固醇藥物？目前是否已懷孕？是否有抽菸、酗酒的情況；最近一週內有否感冒或身體不適，如胸痛、頭暈、發高燒等。麻醉醫師會依病人的病情本身條件及手術方式，選擇最佳的麻醉方式。

什麼人不適合施行麻醉？

術前的衛教或照會是很重要的，因為一旦病情控制不佳，情況不適合目前的常規開刀時，麻醉醫師會與外科醫師討論，暫緩此次手術，待病情穩定後再選擇比較好的時機進行開刀。即使是病房準備作業完成或病人已長時間空腹禁食，還是有可能因突發的狀況或某些特殊原因而暫緩開刀，所有的決定都以病人的安全為最高考量原則。取得良好的溝通與說明，才能獲得共識與諒解，同時化解爭議！

麻醉醫師是手術中暫時的生命照顧者，所以患者於術前的自我評估說明書上務必據實以告，以利麻醉醫師評估、解說，客制一套專屬病人的麻醉方法。

