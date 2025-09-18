自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》醫美意外頻傳 麻醉醫：告知病史很重要

2025/09/18 17:45

林口長庚麻醉部主治醫師黃樹欽表示，在手術前醫師會詳細說明麻醉過程，病患也需要詳細說明病史。（圖取自freepik）

林口長庚麻醉部主治醫師黃樹欽表示，在手術前醫師會詳細說明麻醉過程，病患也需要詳細說明病史。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市一家醫美診所發生一件意外，一名男性欲進行陰莖增大手術，卻疑似因麻醉不當而過世。實際上與麻醉相關的意外相當多，過去曾有病患進行腋下除汗手術，卻在局部麻醉後陷入昏迷。林口長庚麻醉部主治醫師黃樹欽說明，除了進行手術前，詳細說明以外，病患也需要詳細說明病史，才能讓雙方的手術過程更安全。

黃樹欽在《長庚醫訊》說明，手術治療為解決部分疾病之必然手段，而麻醉卻是配合手術之醫療行為，畢竟整個麻醉過程順利，才有成功的手術。然而，您對麻醉認知有多少？是不是擔心如果麻醉太深，該醒醒不過來？在半身麻醉的過程會不會傷到神經，造成從此癱瘓站不起來？我術後的傷口很痛，是不是因為麻醉藥劑量不夠？這些常見問題，顯現患者對麻醉有諸多的疑慮。

認識您的麻醉醫師

過去曾發生過，某醫美診所替身體狀況良好的病人進行腋下除汗手術，局部麻醉後，病人卻出現抽搐，隨即陷入昏迷。這當中是否有醫療疏失？實在很難還原當時混亂危急的情景。為了正視手術麻醉安全，降低悲劇一再發生，衛福部徵詢專家意見，就結構、制度及法令面等檢討，擬加強相關管理辦法（醫美特管法已上路），明訂風險較高的手術必須聘請專責的麻醉醫師執行任務。中央主管機構，明令執行相關醫療行為者，必需佩戴執業執照作為辨識之用。病人只要稍加查驗其證照，即可清楚知道您的麻醉醫師是否具有合法身分。

麻醉醫師的工作任務

各種疾病有所謂輕、重、緩、急；是否決定接受開刀治療，視乎疾病病況，專業醫師的建議及個人的抉擇，而麻醉醫師可說是一個成功手術的幕後推手。一個合格的麻醉醫師需具備在手術過程中及早發現問題，及處理突發緊急狀況的能力。在手術過程中，我們特別重視麻醉中血壓及呼吸的生理變化，即時給予適當處置。例如麻醉過程中病人的氧氣濃度是否足夠？選取何種輸液？病人的體溫是否劇烈改變、血糖值的高低變化、腎上腺素分泌是否異常、是否合併有敗血症、各種代謝性及呼吸性酸鹼中毒的處理、是否出現輸血不良反應等，每個環節都必須嚴謹看待，畢竟這攸關病人的生命安危，輕忽不得。

麻醉前評估

在手術前填寫手術及麻醉同意說明書是相當重要的；根據醫療法規定，病人、親屬或法定關係人在簽具同意說明書之前，如有疑問或需進一步了解病情，是有權利詢問醫護人員問題的。醫護人員除了給予書面說明外，也有義務以口頭方式進行詳細解說，讓立同意書人充分了解手術及麻醉過程的風險，以免之後手術不如預期時，衍生出醫療糾紛。

病人的自我評估說明書告知過去病史也很重要，坦白告知麻醉醫師您有何種潛在的疾病，如是否有高血壓、糖尿病、氣喘、中風、心臟、肝臟、腎臟等等的病變；是否有藥物過敏（何種藥物？）；是否有異常出血現象？凝血機能是否異常？是否長期服用抗過敏藥或類固醇藥物？目前是否已懷孕？是否有抽菸、酗酒的情況；最近一週內有否感冒或身體不適，如胸痛、頭暈、發高燒等。麻醉醫師會依病人的病情本身條件及手術方式，選擇最佳的麻醉方式。

什麼人不適合施行麻醉？

術前的衛教或照會是很重要的，因為一旦病情控制不佳，情況不適合目前的常規開刀時，麻醉醫師會與外科醫師討論，暫緩此次手術，待病情穩定後再選擇比較好的時機進行開刀。即使是病房準備作業完成或病人已長時間空腹禁食，還是有可能因突發的狀況或某些特殊原因而暫緩開刀，所有的決定都以病人的安全為最高考量原則。取得良好的溝通與說明，才能獲得共識與諒解，同時化解爭議！

麻醉醫師是手術中暫時的生命照顧者，所以患者於術前的自我評估說明書上務必據實以告，以利麻醉醫師評估、解說，客制一套專屬病人的麻醉方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中