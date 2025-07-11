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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子總愛對同儕嗆聲、挑釁？專家談背後主因

2025/07/11 16:05

有時孩子會與同儕講出挑釁言論，實際上是因為想加入。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

有時孩子會與同儕講出挑釁言論，實際上是因為想加入。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有時家長總是苦於孩子在外面對同學嗆聲、挑釁，態度兇惡如小霸王。職能治療師認為，實際上孩子的心理是渴望被接納的，只是不知如何表達。

職能治療師陳宜男在臉書粉專「職能治療師 陳宜男」說明：其實，他不是不想好好交朋友，只是不知道怎麼開始；他也渴望被接納，只是真的不知道該怎麼做。你可能聽過孩子這樣說：「我超厲害的！你很遜耶！」、「這個你會弄壞啦！走開！討厭鬼！」、「我覺得你好臭！超級臭！臭臭王」、「我一定可以贏你！因為你連數字都不會寫！哈哈！」、「我不喜歡你！我要打你喔！」、「你敢打架嗎？來啊！來啊！」這些話，讓老師頭痛、讓同儕退避三舍，也常讓家長擔心：「他怎麼總是在引戰？」

孩子不只是還不會 並非不願意

陳宜男提醒，很多時候，這不是「不願意好好說」，而是「還不會」。正如Ross Greene 博士曾說過，而且影響我很深的那句話：「Kids do well if they can.」是「Can’t」（不能），不是「Won’t」（不想）。

陳宜男表示，根據 「社交資訊處理理論」，有挑釁傾向的孩子，往往在解讀他人意圖時產生誤會，加上語言貧乏、社會問題解決技巧不足，容易出現攻擊性反應。 「行為功能分析」則指出，這些行為背後往往有特定功能：想引起別人的注意，或引發互動；想爭取主導權、取得控制感；想逃避壓力情境、或保護自己免於再次受羞辱或失敗的經驗。「神經發展」相關研究發現：當前額葉與杏仁核的調節機制尚未成熟，孩子便難以在團體互動或輸贏情境中做出情緒抑制與恰當行為反應。

陳宜男強調，這些行為的本質是：不一定是壞，而是不會；不一定是故意要傷人，而是沒學會更好的說法；不一定是不願好好交朋友，而是不知道怎麼開始；看起來是在挑釁，但他真正想說的，其實是「我也想一起。」

大人可以怎麼幫助？陳宜男表示，這時候，社會情緒學習（Social-Emotional Learning, SEL）就是我們最重要的策略依據。

自我覺察：幫助孩子認出自己的情緒與需求。例如：「你剛剛會這樣說，是不是很在意輸贏？」

● 社會覺察：引導孩子感知別人的感受與觀點。例如：「你看到剛剛他聽到你這句話後的表情嗎？如果是你會怎麼感覺？」

● 關係技巧：練習換句話說、主動修復關係。例如：「你想當朋友對吧？我們來想一句更友善的說法。」

陳宜男表示，大人可以這樣做：

● 穩住自己，不急著糾正語氣：例如「我知道你是想表現自己厲害，但用這樣的語氣，可能會讓別人不舒服。」

● 事後帶孩子回顧並練習情緒翻譯：例如「你想說的是『我玩得很好』對吧？但那句話聽起來像是在貶低別人。」

● 在活動中刻意設計合作與輪替機會：例如「這一關我們需要兩個人合作，互相幫忙才能過關喔！」

● 讓孩子在「做得到」中建立新經驗：不只是說「你不可以這樣講」，而是給他新的句子、新的方式，讓他說得出口、做得到，真正內化。

最後陳宜男提醒：下次當你聽到孩子挑釁時，不妨先在心裡默念一句「Can’t, not won’t.」他不是不想，他只是還不會。如果我們能理解行為背後的功能與發展限制，就能更有力量地成為孩子的練習場，讓他慢慢學會怎麼輸得優雅、怎麼贏得大方、怎麼說話讓人願意靠近。陪他走過「還不會」，就是我們給他最大的穩定。

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