健康網》孩子總愛對同儕嗆聲、挑釁？專家談背後主因

有時孩子會與同儕講出挑釁言論,實際上是因為想加入。示意圖,圖中人物與新聞無關。(圖取自freepik)

葉立斌/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕有時家長總是苦於孩子在外面對同學嗆聲、挑釁,態度兇惡如小霸王。職能治療師認為,實際上孩子的心理是渴望被接納的,只是不知如何表達。

職能治療師陳宜男在臉書粉專「職能治療師 陳宜男」說明:其實,他不是不想好好交朋友,只是不知道怎麼開始;他也渴望被接納,只是真的不知道該怎麼做。你可能聽過孩子這樣說:「我超厲害的!你很遜耶!」、「這個你會弄壞啦!走開!討厭鬼!」、「我覺得你好臭!超級臭!臭臭王」、「我一定可以贏你!因為你連數字都不會寫!哈哈!」、「我不喜歡你!我要打你喔!」、「你敢打架嗎?來啊!來啊!」這些話,讓老師頭痛、讓同儕退避三舍,也常讓家長擔心:「他怎麼總是在引戰?」

孩子不只是還不會 並非不願意

陳宜男提醒,很多時候,這不是「不願意好好說」,而是「還不會」。正如Ross Greene 博士曾說過,而且影響我很深的那句話:「Kids do well if they can.」是「Can’t」(不能),不是「Won’t」(不想)。

陳宜男表示,根據 「社交資訊處理理論」,有挑釁傾向的孩子,往往在解讀他人意圖時產生誤會,加上語言貧乏、社會問題解決技巧不足,容易出現攻擊性反應。 「行為功能分析」則指出,這些行為背後往往有特定功能:想引起別人的注意,或引發互動;想爭取主導權、取得控制感;想逃避壓力情境、或保護自己免於再次受羞辱或失敗的經驗。「神經發展」相關研究發現:當前額葉與杏仁核的調節機制尚未成熟,孩子便難以在團體互動或輸贏情境中做出情緒抑制與恰當行為反應。

陳宜男強調,這些行為的本質是:不一定是壞,而是不會;不一定是故意要傷人,而是沒學會更好的說法;不一定是不願好好交朋友,而是不知道怎麼開始;看起來是在挑釁,但他真正想說的,其實是「我也想一起。」

大人可以怎麼幫助?陳宜男表示,這時候,社會情緒學習(Social-Emotional Learning, SEL)就是我們最重要的策略依據。

● 自我覺察:幫助孩子認出自己的情緒與需求。例如:「你剛剛會這樣說,是不是很在意輸贏?」

● 社會覺察:引導孩子感知別人的感受與觀點。例如:「你看到剛剛他聽到你這句話後的表情嗎?如果是你會怎麼感覺?」

● 關係技巧:練習換句話說、主動修復關係。例如:「你想當朋友對吧?我們來想一句更友善的說法。」

陳宜男表示,大人可以這樣做:

● 穩住自己,不急著糾正語氣:例如「我知道你是想表現自己厲害,但用這樣的語氣,可能會讓別人不舒服。」

● 事後帶孩子回顧並練習情緒翻譯:例如「你想說的是『我玩得很好』對吧?但那句話聽起來像是在貶低別人。」

● 在活動中刻意設計合作與輪替機會:例如「這一關我們需要兩個人合作,互相幫忙才能過關喔!」

● 讓孩子在「做得到」中建立新經驗:不只是說「你不可以這樣講」,而是給他新的句子、新的方式,讓他說得出口、做得到,真正內化。

最後陳宜男提醒:下次當你聽到孩子挑釁時,不妨先在心裡默念一句「Can’t, not won’t.」他不是不想,他只是還不會。如果我們能理解行為背後的功能與發展限制,就能更有力量地成為孩子的練習場,讓他慢慢學會怎麼輸得優雅、怎麼贏得大方、怎麼說話讓人願意靠近。陪他走過「還不會」,就是我們給他最大的穩定。

