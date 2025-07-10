健康網》OL難言之隱 中醫：養成4習慣遠離尿道炎

女性因尿道較短，中醫師說，容易發生泌尿道感染，出現頻繁想上廁所、排尿有灼熱感、刺痛感，甚至伴隨下腹部不適、血尿；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作或生活忙碌下，如廁習慣不好、愛憋尿，小心泌尿道問題找上門。瀚威中醫診所中醫師林采融表示，泌尿道問題是常見疾病，容易造成常跑廁所、排尿刺痛等困擾，女性因尿道較短，尤其容易感染。建議日常養成4大良好習慣，包括：如廁後應由前往後擦拭、避免憋尿多喝水、性行為後應立即排尿與清潔，以及穿著寬鬆褲裝，保持私密處通風、乾燥，有助減少感染發生。

林采融於臉書專頁「瀚威中醫診所」發文表示，女性容易罹患尿道發炎（尿路感染，UTI），主要與解剖構造有關。由於女性尿道較短且接近肛門，細菌容易進入膀胱，進而引發感染。根據統計，女性一生中，50-60%曾經發生過泌尿道感染，也是常見的健康困擾。

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中醫：尿道發炎3種「淋證」一次看

泌尿道常見感染症狀有哪些？林采融說，通常會出現頻繁想上廁所、排尿時有灼熱感、排尿末段有刺痛感，甚至伴隨下腹部不適、尿血。中醫並將尿道發炎歸為「淋證」，主要可分為以下3種類型：

●熱淋：小便灼熱刺痛、顏色深黃、頻尿且腹痛。

●石淋：排尿困難，尿中可能有小結石，伴隨劇烈腹腰絞痛與血尿。

●虛證：反覆發炎後的體虛狀況，尿色淡血、混濁、尿道隱隱作痛。

急性發作大量飲水助排菌

林采融說，急性發生時，建議大量飲水、增加排尿，幫助排出細菌。若半天至一天後，症狀仍未改善，需立即就醫。日常生活建議養成以下4大良好衛生習慣，以減少感染：

1.如廁後，應「由前往後」擦拭，避免細菌進入尿道。

2.避免憋尿，多喝水並定時排尿。

3.性行為後，應立即排尿與進行清潔。

4.穿著寬鬆褲裝，並保持私密處通風、乾燥。

中醫師建議，日常生活應養成少憋尿多喝水、穿著寬鬆褲裝，保持私密處通風、乾燥等良好衛生習慣，有助泌尿道減少感染；情境照。（圖取自freepik）

至於飲食方面，林采融表示，中醫建議避免辛辣、油膩、酒精等刺激性食物，多攝取清熱利濕的食材，如薏仁、茯苓、冬瓜、綠豆。若屬虛證體質，建議尋求中醫師調理，對症治療。

林采融強調，女性因生理結構特性，比較容易罹患尿道發炎，但透過良好的生活習慣與中醫調理，有助於降低復發風險，從根本改善體質，才能達到預防與治療的目的。

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