自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》OL難言之隱 中醫：養成4習慣遠離尿道炎

2025/07/10 13:33

女性因尿道較短，中醫師說，容易發生泌尿道感染，出現頻繁想上廁所、排尿有灼熱感、刺痛感，甚至伴隨下腹部不適、血尿；情境照。（圖取自freepik）

女性因尿道較短，中醫師說，容易發生泌尿道感染，出現頻繁想上廁所、排尿有灼熱感、刺痛感，甚至伴隨下腹部不適、血尿；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作或生活忙碌下，如廁習慣不好、愛憋尿，小心泌尿道問題找上門。瀚威中醫診所中醫師林采融表示，泌尿道問題是常見疾病，容易造成常跑廁所、排尿刺痛等困擾，女性因尿道較短，尤其容易感染。建議日常養成4大良好習慣，包括：如廁後應由前往後擦拭、避免憋尿多喝水、性行為後應立即排尿與清潔，以及穿著寬鬆褲裝，保持私密處通風、乾燥，有助減少感染發生。

林采融於臉書專頁「瀚威中醫診所」發文表示，女性容易罹患尿道發炎（尿路感染，UTI），主要與解剖構造有關。由於女性尿道較短且接近肛門，細菌容易進入膀胱，進而引發感染。根據統計，女性一生中，50-60%曾經發生過泌尿道感染，也是常見的健康困擾。

中醫：尿道發炎3種「淋證」一次看

泌尿道常見感染症狀有哪些？林采融說，通常會出現頻繁想上廁所、排尿時有灼熱感、排尿末段有刺痛感，甚至伴隨下腹部不適、尿血。中醫並將尿道發炎歸為「淋證」，主要可分為以下3種類型：

熱淋：小便灼熱刺痛、顏色深黃、頻尿且腹痛。

石淋：排尿困難，尿中可能有小結石，伴隨劇烈腹腰絞痛與血尿。

虛證：反覆發炎後的體虛狀況，尿色淡血、混濁、尿道隱隱作痛。

急性發作大量飲水助排菌

林采融說，急性發生時，建議大量飲水、增加排尿，幫助排出細菌。若半天至一天後，症狀仍未改善，需立即就醫。日常生活建議養成以下4大良好衛生習慣，以減少感染：

1.如廁後，應「由前往後」擦拭，避免細菌進入尿道。

2.避免憋尿，多喝水並定時排尿。

3.性行為後，應立即排尿與進行清潔。

4.穿著寬鬆褲裝，並保持私密處通風、乾燥。

中醫師建議，日常生活應養成少憋尿多喝水、穿著寬鬆褲裝，保持私密處通風、乾燥等良好衛生習慣，有助泌尿道減少感染；情境照。（圖取自freepik）

中醫師建議，日常生活應養成少憋尿多喝水、穿著寬鬆褲裝，保持私密處通風、乾燥等良好衛生習慣，有助泌尿道減少感染；情境照。（圖取自freepik）

至於飲食方面，林采融表示，中醫建議避免辛辣、油膩、酒精等刺激性食物，多攝取清熱利濕的食材，如薏仁、茯苓、冬瓜、綠豆。若屬虛證體質，建議尋求中醫師調理，對症治療。

林采融強調，女性因生理結構特性，比較容易罹患尿道發炎，但透過良好的生活習慣與中醫調理，有助於降低復發風險，從根本改善體質，才能達到預防與治療的目的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中